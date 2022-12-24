本土疫情升溫中！莊人祥：下周單日破2萬例「很有可能」

▲12/22中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連日上升，中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增1萬7949例本土個案，較上周六多2485例，增加約16.1%。指揮中心發言人莊人祥表示，本土疫情依然在低點上升期，下周單日破2萬例「很有可能」，民眾近期參加聖誕活動若發現人群中無法保持社交距離，應自主戴上口罩，有症狀則建議在家休息。

根據指揮中心統計，今日新增102例中重症，1-12月中重症累計3萬9386例，其中1萬4220例死亡。莊人祥表示，今日新增的病例數較上周六多2,485例，增加約16.1%。死亡個案中，有3例年齡落在40多歲，其中一名男性在家中死亡後經司法相驗確診，但因衛生局通報有時間差，直至今日才列入死亡名單。

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▲指揮中心公布12/24確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，該名40多歲男性在外租屋獨居，與家人沒有聯絡，未曾接種疫苗，也不知道是否有慢性疾病。個案是在家死亡一段時間後，才於6/27被發現，6/28經法醫採檢快篩陽性後確診，死因為新冠肺炎與心因性休克。

今日新增117例境外移入個案中，為62例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(6例)，中國及韓國(各4例)，香港及新加坡(各3例)，美國、英國及奧地利(各1例)，另94例感染國家為調查中。入境日期介於今年11月23日至12月22日。

▲▼指揮中心公布新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）