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查爾斯首個聖誕文告畫面曝！料將向母親致敬　這事卻泄2人風格不同

▲▼英國君主發表聖誕文告。（圖／翻攝自推特）

▲查爾斯三世將在25日發表其繼位後的首個聖誕文告，外媒預計他將向已故女王致敬。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英王查爾斯三世將在25日當天，發布繼位以來的首個聖誕文告。白金漢宮也在23日公開了他演講的照片，但未透露其演說內容。外媒猜測，查爾斯屆時將追思已故女王伊莉莎白二世，並向其致敬。

綜合英媒報導，查爾斯三世的聖誕影片是在12月13日所錄製，拍攝地點位於溫莎城堡的聖喬治教堂，該處同時也是女王伊莉莎白二世長眠之地。從白金漢宮公開的照片可見，查爾斯在他的首個聖誕影片中，選擇站在一棵裝飾著松果與可持續飾品的巨大聖誕樹前發表演說，表達了他一直以來對環保議題的關注。

▲▼英國君主發表聖誕文告。（圖／翻攝自推特）

▲查爾斯三世的聖誕文告風格與伊莉莎白二世不同。（圖／翻攝自推特）

報導稱，查爾斯的聖誕影片風格與已故女王截然不同，因為女王通常會坐在一張擺滿她家人照片的桌子前發表演說，但外媒認為，這場演說對查爾斯，乃至整個英國王室，都是一個重要里程碑，因為這是他們在失去女王後，迎來的第一個聖誕節。

白金漢宮至今尚未透露查爾斯三世的談話內容，僅證實今年的國歌和聖誕頌歌將由聖喬治教堂的唱詩班負責演唱，不過媒體猜測，查爾斯將會向母親致敬，重提女王一生對英國的貢獻，並避談王室近日傳出的內部不和與負面消息。

英國君主發表聖誕文告的傳統已有90年的歷史。1922年，BBC創始總幹事瑞斯（John Reith）首次邀請喬治五世向大英帝國發送聖誕賀詞，相關計畫卻因為國王認為廣播是一種娛樂媒介，一直等到1932年才首次實現。1957年，已故女王伊莉莎白二世首度在電視發表其聖誕文告，並一直維持這個慣例到去年的聖誕。

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