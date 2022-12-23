　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安德魯王子涉性侵軍銜被拔　英王查爾斯三世要王后接手

▲▼查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國國王查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國安德魯王子涉性侵醜聞被拔除多個軍銜，包括擲彈兵近衛團上校（Colonel of the Grenadier Guards）。如今白金漢宮在英國查爾斯三世壽辰閱兵之前，宣布皇家高階軍事職位改組，由王后卡蜜拉接掌他的職位。

每日郵報報導，安德魯王子2017年從已故父親菲利普親王手中，接下擲彈兵近衛團上校的軍職。擲彈兵近衛團是英國軍隊中級別最高的步兵團之一，此職務對於菲利普親王來說意義格外重大，他先後擔任42年擲彈兵近衛團上校，廣受愛戴。

但其實安德魯王子並沒有像他的兄弟姊妹那樣熱衷於騎馬，為了接下這項職務，甚至還去上相關課程。不過隨著涉嫌性侵未成年女性的醜聞爆發，他在2019年接受BBC採訪的表現慘不忍睹後，英國女王伊莉莎白二世要求他卸下王室官方職務。

▲已故英國女王伊莉莎白二世（左）與安德魯王子（右）。（圖／達志影像／美聯社）

此時的安德魯還保有其他10項軍職，然而就在今年他決定與指控他性侵的美國女子吉佛爾（Virginia Giuffre）進行民事和解之後，被免除所有榮譽頭銜。安德魯在皇家海軍服役22年，並於福克蘭戰爭期間擔任直升機飛行員，消息人士稱，這對他來說是個恥辱，因為他對自身與軍方的關係感到自豪。

白金漢宮在明年英國壽辰閱兵之前宣布人事調整。報導指出，由王后卡蜜拉（Camilla）接掌安德魯職務的決定被視為意外，但也能被理解為國王的明智之舉。卡蜜拉身為王后，是王室家族中地位最高的女性。

與此同時，王儲威廉將接下父親查爾斯原本的職位，成為威爾斯衛隊上校。而晉升為威爾斯王妃的凱特將首度接掌軍職，接替丈夫威廉成為愛爾蘭衛隊上校。

更多國際新聞
►2022全球道別！英女王辭世「國葬規模驚人」　開啟查爾斯國王時代
 ►女王駕崩前幾天　他爆1原因被查爾斯「狠甩巴掌」！當場爆哭

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
變貴了！　台灣HONDA「CR-V、HR-V、Fit」都漲價
快訊／3連霸奧運金牌！　陸選手被驗出禁藥
稀有「天馬神獸」現身！　研究員嗨：真的四不像
台人最愛Google「這2字」！　月搜尋988萬次
LIVE／寒流急凍冷到明年！林飛帆轟黃偉哲鄉愿　郭再欽對幹退
要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　俄魔鬼人妻下場慘了
快訊／遭林飛帆轟「集體鄉愿」　黃偉哲回應了
柯文哲打包收拾辦公室！　留下「蔡英文這本書」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

美國一億人受凍！暴雪打亂交通　一次看懂極地氣旋影響

安德魯王子涉性侵軍銜被拔　英王查爾斯三世要王后接手

美國「炸彈氣旋」來襲！最冷白色聖誕低溫零下56度　4千多航班停飛

甜美空姐「失控狂吼」要乘客閉嘴：我不是你僕人　誇張影片掀論戰

俄魔鬼人妻要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　被列「全球通緝」名單

25歲「辣媽網紅」爆輕生亡　前1天才PO露點照！閨蜜慟：世界辜負她

吵不贏老公！人妻認輸出門買東西　「順手刮刮樂」爽中1.2億

28歲被催婚！父母要她嫁有錢老伯「下半輩子不用愁」　女傻眼淚崩

找巨乳嬌妻拍性愛片！美退伍兵「稱霸Pornhub」收入曝光：太荒謬

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

美國一億人受凍！暴雪打亂交通　一次看懂極地氣旋影響

安德魯王子涉性侵軍銜被拔　英王查爾斯三世要王后接手

美國「炸彈氣旋」來襲！最冷白色聖誕低溫零下56度　4千多航班停飛

甜美空姐「失控狂吼」要乘客閉嘴：我不是你僕人　誇張影片掀論戰

俄魔鬼人妻要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　被列「全球通緝」名單

25歲「辣媽網紅」爆輕生亡　前1天才PO露點照！閨蜜慟：世界辜負她

吵不贏老公！人妻認輸出門買東西　「順手刮刮樂」爽中1.2億

28歲被催婚！父母要她嫁有錢老伯「下半輩子不用愁」　女傻眼淚崩

找巨乳嬌妻拍性愛片！美退伍兵「稱霸Pornhub」收入曝光：太荒謬

退休日子太無聊？　中高齡人力創造退休後「第2曲線」

醫師自爆打「干擾素」出奇效！　接診逾4000病人未感染新冠

他獨押阿根廷中3.6萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

盤點6間五星飯店 ！開箱全台唯一無邊際泳池　絕美山景房賞無盡雲海

家事移工1／1起可在雇主家自主防疫　快篩陰可工作

楊祐寧現身《營業中》攝影機都拍他！　鬼鬼心花怒放：炎亞綸不帥了

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

國際熱門新聞

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

南蘇丹總統剪綵尿失禁直播！攝影記者傳輕生

舞池中央突然出現天坑　25人瞬間被吞噬

校外教學途中　女學生專車翻覆9死

普丁首次脫口：現在的局勢就是「戰爭」

無償軍援跳票　美議員：台灣的挫敗

俄人妻要尪性侵烏克蘭女　被列全球通緝

普丁盼外交談判：俄羅斯想要盡快結束烏克蘭戰爭

辣妹玩OnlyFans被炒！同事：害我們分心

賓客放禮炮炸頭影片曝！　新郎火球罩頭當場昏迷

國中弟抄近路走鐵軌被輾斃　奪命瞬間曝

經濟數據引發升息疑慮　美股收挫348點

更多熱門

相關新聞

英國新鈔2024流通　國王肖像設計曝

英國新鈔2024流通　國王肖像設計曝

英格蘭銀行20日公布印有國王查爾斯三世肖像的新鈔設計，預計將於2024年中開始流通。現時印有已故女王伊莉莎白二世的紙幣會維持法定貨幣地位，未來與新改版紙幣共同流通。

哈利梅根紀錄片怒掀「英國王室6大罪狀」！

哈利梅根紀錄片怒掀「英國王室6大罪狀」！

哈利梅根紀錄片開砲　查爾斯國王恐祭出重懲

哈利梅根紀錄片開砲　查爾斯國王恐祭出重懲

尚恩曼德斯爆母子戀！新歡50歲

尚恩曼德斯爆母子戀！新歡50歲

英王室禁吃鵝肝　「硬灌食」太殘忍

英王室禁吃鵝肝　「硬灌食」太殘忍

關鍵字：

安德魯王子英國國王查爾斯三世白金漢宮英國王后卡蜜拉

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面