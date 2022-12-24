派出所引爆撒旦之母！新竹男「手掌炸爛」鮮血噴濺　慘痛下場曝

記者陳韻如／新竹報導

新竹於姓男子想探視女兒遭到父親拒絕，便拿著俗稱「撒旦之母」的炸彈到新工派出所求助，一進門便喊著「我手上有爆裂物」，在場員警不敢大意，但沒想到就在於男與父親通話之際，手中炸彈突然爆炸，於男右手慘被炸爛，送醫後緊急開刀截肢。於男事後被依法起訴，而法院審理後，依未經許可製造爆裂物、妨害公務執行罪判處7年6個月有期徒刑。

▲新竹男派出所引爆炸彈瞬間畫面。（圖／記者黃宥寧翻攝）

回顧案情，於男育有一名3歲女兒，因家庭因素，只好將女兒交由父親扶養，今年7月6日深夜，於男打電話給父親，表示想探視女兒但遭到拒絕，於父隨後也拒接電話，於男因此情緒激動，便帶著炸彈前往新工派出所向警方求助，沒想到炸彈卻突然引爆，於男右手慘被炸爛，送醫後緊急截肢，所幸當時值班員警並未遭到波及。





▲男子引爆炸彈後鮮血狂冒，警方隨即通報救護人員到場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經查，於男5月間便透過網路學習，並製造出俗稱「撒旦之母」的TATP炸彈。據了解，事發當天他一邊與父親通話，一邊走進派出所大喊，「我跟你講，我現在拿著TATP未爆彈，直接來派出所打電話，我敢拿來我也不怕這15年，你懂這個意思嗎？」、「我就給他們兩個選擇，要嘛是擊斃我，要嘛是我引爆。」，並指著在場員警說，「穿防爆衣沒有用啦，這擋不住啊。」

▲派出所地上滿是鮮血。（圖／翻攝自記者爆料網）

在場員警見狀不敢大意，不斷安撫於男情緒，但突然「碰」的一聲巨響，於男手中炸彈瞬間引爆。員警回顧當時表示，於男倒地後一聲不吭，還淡定的緩緩站起，並走進值班台內求救，員警才敢進上前替他包紮，並協助送醫。

全案事後移送地檢署偵辦，於男也被依法起訴，而法官審理時，於男坦承犯行，再者，他也因此付出右手截肢的慘痛代價，法官審酌他的經濟及家庭狀況，最後依未經許可製造爆裂物罪，處有期徒刑7年2月，併科罰金15萬元，罰金如易服勞役；犯攜帶危險物品妨害公務執行罪，處有期徒刑7月。有期徒刑部分，應執行有期徒刑7年6月。全案可上訴。