救房市　陸銀保監會：積極滿足房企融資需求

▲陸房市近期終於回溫。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央經濟工作會議召開後，中國大陸銀保監會近期規劃了2023年銀行業保險業服務實體經濟的一系列監管政策措施，其中多項措施涉及房市，包含「繼續發揮金融資金在住房、汽車等大宗消費方面的重要支持作用」，以及「穩定房地產開發貸款投放，積極滿足優質頭部房企合理融資需求，做好房地產併購融資支持」等。

銀保監會表示，為了恢復和擴大消費營造良好金融環境，將繼續發揮金融資金在住房、汽車等大宗消費方面的重要支持作用，做好養老、教育、醫療、文化、體育、餐飲、住宿、旅遊等服務消費的綜合金融服務。

銀保監會提到，將著力保障重點領域信貸資金需求，引導銀行機構擴大製造業中長期貸款投放，加大對新能源、人工智能、生物製造、量子計算等先進製造業和戰略性新興產業的資金支持。

銀保監會指出，將全力支持房地產市場平穩發展，穩定房地產開發貸款投放，積極滿足優質頭部房企合理融資需求，做好房地產併購融資支持，並研究支持房地產業向新發展模式轉型的配套措施，「目前，『保交樓』專項借款資金已基本投放至項目，多家銀行已與房企簽訂戰略合作協議，住房按揭貸款放款速度為2019年以來最快。」

銀保監會說，將繼續強化民營小微企業金融服務，切實落實「兩個毫不動搖」，引導銀行保險機構加大對民營企業的支持力度。

銀保監會還說，將有序推進優化保險資金運用，穩步增加長期政府債券投資，加大對高等級公司信用類債券的研究與投資，鼓勵保險資管公司發揮另類投資專業特長，創設長期限優質資產。支持保險資金隨著行業發展和專業能力提升，持續加大資本市場投資力度。