美國一億人受凍！暴雪打亂交通　一次看懂極地氣旋影響

▲全美氣溫急降,暴雪與強風,導致交通大亂,22日華盛頓街頭雪白一片。(圖/達志影像/美聯社)

中央社華盛頓22日綜合外電報導

北美遭遇北極寒流侵襲,美國大部分地區本週遇到極低溫、暴雪與強風,導致交通大亂,約一億人將度過一個極其寒冷的耶誕假期。

「紐約時報」指出,造成北極寒流的是極地氣旋(polar vortex)。大片旋轉的冷空氣通常環繞北極圈,但有時也會從極地向南移動。美國常發生與極地氣旋有關的寒流,釀災最大的一次發生於2021年2月,當時寒流深入至德州,氣溫比正常水平低將近攝氏5度,至少250人被凍死,也讓各地電網受損嚴重。

● 何謂極地氣旋

雖然南極也有極地氣旋,但北極的極地氣旋會對人口眾多的北半球帶來影響。

地球傾斜度在冬天時讓北半球離太陽較遠,氣旋在冬天變得更強更冷。若從太空俯視北極,空氣看起來像逆時針旋轉,科學家將極地氣旋比擬為陀螺,正常情況下氣旋穩定且局限於北極,但就像旋轉中的陀螺碰到物品時會開始搖晃和漂移一樣,氣旋也會伴隨極地氣流變化向南移動,如橡皮筋般拉長。

美國廣播公司(ABC News)表示,這波寒流在耶誕節前夕往東擴散,中西部到週末都會是嚴寒天氣。美國國家氣象局(National Weather Service)預報,屆時氣溫會在短短幾小時內下降超過攝氏11度。

伴隨風力增強,平原部分地區甚至可能降至攝氏零下57度,足以讓人在幾分鐘內凍傷,美國中西部上半段和五大湖區恐遇到暴風雪天氣。

福斯新聞(Fox News)報導,隨極地冷空氣從加拿大向南外溢並穿過美國中心地帶,氣溫驟降。蒙大拿州的狄倫(Dillon)21日清晨觀察到在3分鐘內從零下2.7度驟降至零下17.2度;懷俄明州夏延(Cheyenne)也出現30分鐘內從6.1度降至零下16.1度。

● 美一億人要受凍 破萬航班誤點或取消

紐時指出,目前在冬季風暴或酷寒警戒範圍內的美國民眾有近一億人,芝加哥當局已在全市各街道布置287台灑鹽機。

截至22日下午,全美各地已有約一萬個國內航班誤點或取消,部分出入境美國的國際航班也受衝擊;美國聯邦航空總署(FAA)每天也不過掌握4萬5000個航班。

Here is an updated look at the winter weather occurring just east of Kansas City shortly after 9:30AM. These conditions are entering central MO and heading toward St. Louis later this morning. Hazardous travel is expected as snow moves in. #stlwx #mowx #ilwx pic.twitter.com/YAF5fddVzb