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紐時：澤倫斯基訪美　最想要的主戰坦克、戰機「拜登都沒給」

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統拜登。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統拜登。（圖／路透，下同）

中央社巴黎/華盛頓22日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基風光訪美並成功帶回華府更多軍援承諾，但美國媒體披露，烏克蘭最想要的裝備如主戰坦克、戰機與長程地對地飛彈，拜登政府一樣都沒給。

「紐約時報」報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在21日的10小時旋風式訪問華府後，帶著近20億美元的新軍火裝備及美國國會明年額外500億美元援助的承諾返國。但在基輔當局作戰需求清單上最渴盼的項目，澤倫斯基仍空手而回。

● 防俄藉口擴大事端 美不給戰車戰機飛彈

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）日前在最新推文裡寫下盼取得主戰坦克、步兵戰車、愛國者防空飛彈、美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等「耶誕願望清單」。拜登政府在澤倫斯基到訪後只給愛國者系統，其他全打回票。

紐時引述拜登政府官員透露，目前不放行的武器基本有3類，一是能從戰場打到俄國境內的短程戰術飛彈，二是更大型且精良、火力更強大的無人機系統如MQ-9死神無人機，三是M-1坦克與F-16戰機等重型裝備。

美方官員表示，最重要的考量就是不能給俄國總統蒲亭任何擴大戰事的藉口。

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統拜登。（圖／路透）

● 美援愛國者 烏克蘭防空系統大雜燴更難整合

法新社引述分析家表示，烏克蘭的防空網由不同的各國系統湊成，最新者是美製愛國者防空飛彈，這雖能帶來新助力，卻也會讓後勤整合更複雜。

烏克蘭有德國IRIS-T、法國「響尾蛇」（Crotale）、挪威「國家先進防空系統」（NASAMS）、義大利阿斯派德2000（Aspide 2000）、美國鷹式（HAWK）等防空武器，之後很快又還會加入愛國者防空系統。

智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）研究員、前北大西洋公約組織（NATO）副秘書長葛蘭德（Camille Grand）說：「從嚴格軍事角度看，擁有太多不同系統其實操作起來並不容易，因為要建立後勤，會變得十分困難。」

與2月底俄國侵烏後西方國家源源不斷交付火砲和裝甲車時面臨的挑戰相同，每個防空系統都需要不同的訓練和維護，烏克蘭部隊得被迫加快學習和適應。而烏克蘭自己本身也還有蘇聯時代留下來的防空系統，包括山毛櫸-M1（BUK-M1）或S-300等。

葛蘭德說：「因為多樣性和操作上的複雜性，我們沒辦法看到系統之間能有完美整合及協同作戰能力，我們只能想像烏克蘭防空司令部會設法成功整合。」

來自法國軍方的消息來源表示，系統太龐雜會帶來危險及操作上的挑戰。

消息人士說：「當系統不具協同作戰能力時，要讓它們一起運作，並優化它們的使用，對指揮中心構成真正挑戰。同時使用那麼多種地對空飛彈系統又不能整合時，尤其可能發生誤擊風險，目前烏克蘭已比開戰之初使用更多防空武器。」

上個月在俄國對烏克蘭各城市發動的一波飛彈空襲期間，與烏克蘭交界的波蘭東部境內遭飛彈打中，最後西方研判是烏克蘭的防空飛彈誤擊釀禍。

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