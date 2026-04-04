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買菜嬤遭毒駕男撞死！家屬質疑「看著他落跑」　警：救人優先

▲陳姓男子疑毒駕撞飛買菜嬤。（圖／民眾提供）

▲陳姓男子疑毒駕撞飛買菜嬤。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮昨(3)日一名75歲施姓老婦人在買菜返家途中，遭一名為躲避警車攔查而橫衝直撞的毒駕男子高速撞擊，傷重不治。家屬日悲痛萬分，除了譴責肇事者家庭，更強烈質疑員警在事發當下未立即追緝肇逃車輛，導致嫌犯逃逸長達5小時才落網，鹿港警方強調：「員警發現車輛撞人後，絕對是以救人為優先。」

家屬痛心指出，從監視器畫面中看到駕駛高速衝撞，讓阿嬤完全沒有閃避的機會，誰都無法接受這樣的結果。同時質疑，當時巡邏警車正後方尾隨肇事車輛，但在阿嬤被撞飛倒地後，員警雖隨即趕到，卻僅下車打電話，也沒有繼續追緝肇逃車輛。

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的婦人。（圖／民眾提供）

▲陳姓男子疑毒駕撞飛買菜嬤。（圖／民眾提供）

面對家屬的指控，鹿港警分局發表聲明澄清。警方表示，當時巡邏員警是在中山路與博愛路口發現嫌犯陳姓男子闖紅燈右轉，隨即鳴笛示警。陳男為躲避攔查加速逃逸，隨後撞上施姓老婦人。

「員警發現車輛撞人後，絕對是以救人為優先。」鹿港警分局指出，當時員警第一時間下車撥打119請求消防隊專業救護，並同步通報線上警力進行圍捕，並非不作為。

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的婦人。（圖／民眾提供）

▲鹿港警方隨即到達，第一時間通報消防救阿嬤。（圖／民眾提供）

肇事的陳姓男子在逃逸5小時後，警方透過車牌追人，在鹿港友人住處附近將其逮捕到案。經查陳男涉嫌毒駕，全案訊後已依公共危險、肇事逃逸及過失致死等罪嫌移送法辦。目前家屬已透過社群網路平台徵求更多目擊影像，希望能為阿嬤討回公道。

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