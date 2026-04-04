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F-15E飛行員失蹤怎辦？　美軍「回收流程」曝：救不到就炸掉

▲▼ 美國F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機。F-15E Strike Eagle（圖／達志影像／美聯社）

▲美國F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國空軍一架 F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle） 在伊朗境內墜毀，目前證實一名機組人員已獲救送醫，但另一名成員仍下落不明。隨著伊朗當地部落加入搜捕行動、現場殘骸的影像公開，美軍如何在敵後展開「人員回收任務」的機密流程也隨之曝光。

F-15E深夜墜毀伊朗　美軍直升機冒死深入敵境救人

根據中央司令部消息，這架F-15E戰機是在視線不佳的深夜時分，於伊朗上空遭擊落。美軍在墜機後數分鐘內便啟動搜救，派遣HH-60W救援直升機進入伊朗領土執行撤離任務。

搜救過程極其驚險，在行動中一度遭到「便攜式防空飛彈」（MANPADS）鎖定攻擊，所幸最終成功避開，並順利救回一名男性機組人員。

此外，負責執行「搜救戰鬥空中巡邏」的A-10雷霆二式（A-10 Thunderbolt II） 攻擊機也遭到飛彈鎖定，導致其垂直尾翼與方向舵受損，目前已迫降回約旦基地。

伊朗部落「懸賞搜捕」影像曝　失蹤飛行員生死未卜

目前第二名男性機組人員依然受困於伊朗山區。據悉，居住在胡齊斯坦（Khuzestan）山區的巴赫蒂亞里（Bakhtiari）部落已動員搜尋飛行員下落。伊朗官方更公開呼籲民眾協助，並提供賞金懸賞相關資訊。

當地媒體也發布多張疑似戰機殘骸的影像，顯示平民與部落團體正展開大規模搜山。這場「時間競賽」讓美軍救援行動面臨極大壓力，若飛行員遭俘虜，恐進一步演變成外交衝突與宣傳戰。

美軍在敵後墜毀怎辦？　「SERE訓練」是保命關鍵

針對軍機在敵對領土墜毀的標準作業程序，美軍有一套嚴格的「人員回收計劃」。飛行員在部署前都必須接受嚴格的「生存、躲避、抵抗與逃生」（SERE）訓練，學習如何在沒有支援的情況下隱蔽蹤跡、通訊與求生。

除了救人，美軍另一大任務是「防止機密技術外流」。救援小組會優先回收或摧毀殘骸上的敏感系統，如雷達、通訊與武器系統。若地面搜救小組無法及時趕到，美軍甚至會發動空襲或發射飛彈直接摧毀墜機地點，以防情報落入敵手。

造價近30億戰機成廢鐵　川普警告伊朗：不談判就炸

這場墜機事件再次推升區域緊張局勢。一架F-15E戰機造價約3110萬美元（約新台幣10億元），新型號更逼近1億美元（約新台幣32億元），每小時飛行成本高達2.7萬美元。

截至目前，這場衝突已導致13名美軍殉職、超過300人受傷。川普已向伊朗發出嚴正警告，若不達成協議，將採取更多打擊行動；然而伊朗官方則拒絕屈服，強調對基礎設施的攻擊不會令其投降。

目前獲救的飛行員正在接受醫療照護與心理評估，而針對第二名成員的搜救行動仍持續在伊朗山區緊密進行。

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