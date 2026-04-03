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政大女學霸開公車「急剎害慘摔」！女乘客撞欄杆頸椎脫位

▲▼公車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲政大女學霸畢業當公車司機，因為剎車過猛導致乘客重摔，挨告過失傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北市士林區發生一起公車驚悚意外。一名大南客運承德幹線的郭姓女司機，行經仰德路準備靠站時，因未與前車保持安全距離，在時速約30公里的情況下驟然猛踩煞車，導致車內一名范姓女乘客重心不穩，整個人如「飛撲」般重摔，撞擊車門欄杆，造成頸椎半脫位、腦震盪等傷勢。士林地院審理後，依過失傷害罪判處郭女有期徒刑5個月，得易科罰金。

驚悚瞬間曝光！乘客「保齡球式」集體噴飛

判決書指出現年已退休的郭姓女司機2024年間駕駛大南客運營業用大客車，由北往南行經仰德路四段。在接近劍潭國小公車站牌準備進站時，郭女雖然目視前方已有車輛準備靠邊，卻未保持適當距離，反而採取「緊迫跟車」的方式前行。

根據車內監視錄影畫面顯示，當時煞車力道極強，即便范姓女乘客當時採取「適正站姿」且手握扶桿，仍無法抵擋巨大的慣性作用。畫面中除了范女飛撲重摔外，其餘乘客也紛紛跌倒或劇烈搖晃。范女傷勢嚴重，不僅頭部、右手與背部鈍挫傷，更出現腦震盪及頸椎第4-6節半脫位，目前仍持續復健中。

政大畢業司機喊冤「大車不靈活」

郭女在庭上坦承有部分過失，但辯稱大車沒那麼靈活，為了避免碰撞前車，「沒辦法輕踩煞車」。鑑定報告顯示，事發時公車時速約為30公里，郭女被認定為肇事次因。

法院審理時，郭女自述學歷為政治大學畢業，目前已退休，過去從事司機工作，現在憑每月勞退金2萬6000元維生，還需扶養配偶與女兒。儘管郭女表達和解意願，但雙方對賠償金額認知差距過大，至今無法達成共識。

法官：衝擊力道強烈「實屬不該」

法官認為，郭女身為職業大客車司機，本應注意車前狀況並謹慎控速，卻疏於職責導致乘客受傷。雖然被告事後坦承犯行，且非事故唯一肇因，但考量告訴人傷勢非輕，且至今未達成和解，最終依過失傷害罪判處有期徒刑5個月，可易科罰金。全案仍可上訴。

 
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