金門豪雨積水！老翁代步車拋錨受困　警冒雨推車化解危機

記者鄭逢時／金門報導

金門地區昨（3）日晚間突降強雨，造成部分路段瞬間積水。一名年約75歲的許姓老翁騎乘電動代步車行經金門縣政府前道路時，車輛故障受困車道，所幸巡邏員警及時發現，冒雨協助脫困，化解可能發生的交通危險。

▲金門75歲老翁代步車拋錨受困，金城分局警冒雨推車化解危機。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

警方表示，當晚20時50分許，金城派出所副所長黃啟成與員警楊書銘、警備隊員鍾楷博執行勤務行經民生路時，發現一名老翁停留於右轉車道上，神情焦急。由於當時雨勢強勁，且路面已出現明顯積水，員警研判老翁所騎乘的四輪電動代步車有可能因為受潮而發生故障，無法繼續行駛，且停留位置處於車流動線中，情況相當危險。

員警見狀立即下車協助，合力將老翁與代步車推離積水區，移至人行道安全處所。同時發現老翁疑似有身體不適情形，處理過程中除攙扶協助外，也不斷安撫老翁情緒，確認其身體狀況穩定後，才進一步協助後續處理。警方事後更主動致電關心，確認該名長者已安全返家。

針對該路段積水狀況，金城分局已於現場設置警示設施，並將相關情形通報主管機關，作為後續改善依據。

金城分局提醒，近期天氣變化劇烈，降雨頻繁，長者外出應避免行經低窪易積水路段，使用電動代步工具時也需留意車輛狀況。若遇突發狀況或道路環境不佳，應減速慢行，若遇緊急情況可求助警方，以確保自身安全。