買午餐機車座墊驚見「500大鈔綑名片」　高市刑大：千萬別亂拿

▲▼李姓男子今天在鳳山區購買午餐後，發現機車上竟留有與名片綑綁在一起的500 元現金，隨即向警方尋求協助。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

天降橫財？高雄市政府警察局刑事警察大隊於今（3）日中午接獲一名李姓民眾報案，稱其在鳳山區購買午餐後，發現機車上竟留有與名片綑綁在一起的500元現金，因擔心涉及詐騙或不法勾當，趕緊向警方尋求協助。

據了解，李姓民眾於今（3）日中午 12 時許，前往鳳山區中山路購買餡餅。不料，當他買完準備騎車離開時，赫然發現機車上被放置了不明物體，近看才發現是一張名片與一張 500 元紙鈔綑綁在一起。由於此種作案手法罕見且動機不明，李男不敢大意，於 12 時 20 分許立即前往刑事警察大隊諮詢並報案。

高市刑大表示，針對此案件已第一時間受理，目前依據拾得物相關規定完成受理手續並依法定程序處理。警方後續將進一步過濾監視器及相關情資，釐清放置該物品的人士身分，以及背後是否涉及洗錢、詐騙或其他刑事不法意圖。

高雄市政府警察局刑事警察大隊特別提醒市民朋友，若在個人交通工具或自家門口發現類似「不明名片綑綁現金」或其他來路不明的財物，請務必保持警覺，切勿任意取用、占為己有或隨意丟棄。