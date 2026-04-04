鄰居整天揪團嗨唱！台東男火大開槍洩憤　逃深山7天後投案

記者楊晨東、黃資真／台東報導

台東縣鹿野鄉一名邱姓男子因不滿隔壁鄰居長期聚會唱歌，頻傳噪音，反應過後仍未改善，憤而持槍朝鄰居開了2槍，犯案後往鹿野山區逃亡，幸未造成人員傷亡。而邱男逃亡7天後在親友勸說下，到關山分局投案，經檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

▲台東一名男子朝鄰居家開槍後逃亡，員警在山區內多日搜索無果。（圖／記者楊晨東翻攝）

本案發生在3月27日晚間8時59分左右，邱男早已因隔壁鄰居長期唱歌噪音干擾，反應多次，鄰居卻依舊故我聚會高歌，他因此火大持槍朝鄰居家開了2槍，犯案後持槍往鹿野鄉山區逃亡。

台東縣警察局關山分局獲報後，立即報請台東地檢署檢察官指揮偵辦，全力追查涉案人行蹤及相關事證。警方雖立即動員追緝搜山，但因山區幅員遼闊，地理環境惡劣，經連日持續搜捕仍未所獲，惟專案小組仍積極蒐證偵辦，並多方策動親友請邱男主動投案。

7天後案情出現重大突破，4月2日下午3時許邱男在台東縣警察局義勇警察大隊關山中隊長及鹿野警友站顧問等人的陪同下，主動前往關山分局投案，警方隨即拘提邱男，移送經檢察官訊問後認其犯罪嫌疑重大，且有逃亡事實及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押並獲准。

台東地檢署再次呼籲，任何犯罪行為，本署必定速查嚴辦，絕不寬貸，以維護治安，守護民眾生命財產安全。