大雨看不清！休旅車擦撞分隔島「打橫路中」　賓士剎不住猛撞

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區華江橋下橋處，今天（4日）清晨發生一起自小客自撞分隔島事故。當時駕駛汽車的女子，從北市準備返家途中，行經事故地點時，因下起滂沱大雨導致視線不佳，女子未注意右側分隔島，發生擦撞後橫停於路中，後方尾隨的賓士車，發現閃避不及直接撞上，事故原因正由警方調查清肇中。

據了解，駕駛白色休旅車的35歲曹姓女子，今天清晨5時許，開車從北市出發，準備返回住處，途中行經華江橋往板橋方向，由於當時正下著大雨，導致影響行車視線，曹女未注意下橋處分隔島，車輛向右偏移時發生擦撞，隨後整輛車90度旋轉橫停於路中，後方駕駛賓士車的34歲黃男，發現後閃避不及發生追撞。

▲曹女下華江橋擦撞分隔島，後方賓士車閃避不及發生二次事故。（圖／記者陸運陞翻攝）

因而發生二次事故，現場交通一度受到影響，警方隨即通知拖吊，約1小時將現場事故排除。警消抵達，曹女主訴頭暈，並且有輕微擦、挫傷，但表示不需就醫。警方對曹女進行毒、酒駕測試，並未發現異常，初步懷疑為大雨又天色昏暗影響視線釀禍，但確切肇事原因，仍待後續進一步調查釐清。

▲曹女從華江橋下板橋，疑似下大雨又天色昏暗，影響視線擦撞分隔島。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲曹女擦撞分隔島又遭賓士車追撞，佔據2線車道一度影響現場交通。（圖／記者陸運陞翻攝）