色軍人見妹子路邊晾內衣「上前幹走」！被逮下場出爐

▲一名現役軍人發現路邊有晾曬的女性內衣，竟上前偷偷拿走。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名現役軍人阿強（化名），去年行經內湖區一處民宅，沒想到他竟對晾曬在外的女性內衣動了歪念，徒手竊取小琳（化名）所有、價值約1,200元的內衣。士林地院審理後，考量阿強始終坦承犯行、素行良好，且已取得小琳諒解不予追究，日前依竊盜罪判處罰金新台幣5,000元，並宣告緩刑2年。

一時好奇偷內衣 監視器全錄下

判決指出，阿強2025年10月某天下午走路經過內湖區一處巷弄。當時他見小琳將內衣晾曬在1樓住處前方，竟因一時興起，基於竊盜犯意徒手竊取該件內衣，得手後隨即離開現場。小琳隨後發覺衣物失竊報警，警方經調閱周邊監視器畫面，循線查獲阿強到案。

被害人不追究 法官給予自新機會

不過，阿強在警詢及偵查過程中皆坦承不諱，受審時態度良好。此外，阿強已將竊得的衣物歸還給小琳，並由小琳簽署贓物認領保管單領回。

法官審酌小琳事後具狀向法院表示無意追究阿強責任，認為阿強僅因一時失慮致罹刑典，且考量其專科畢業、家庭狀況小康及現役軍人身分，素行尚稱良好，所生危害已減輕。

罰金5,000元 緩刑2年定案

士林地院最終審結，認定阿強涉犯竊盜罪，最終判處罰金5,000元，如易服勞役，以1,000元折算1日，並予以緩刑2年，全案仍可上訴。