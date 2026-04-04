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妻迷寶可夢「抓寶抓上床」她喊遭性侵　夫怒告求償200萬吞敗

▲桃園市一名水電工人於2023年8月間開車載友人女兒抓寶可夢，卻趁無人之際襲胸猥褻，並兩度指侵得逞。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲人妻坦承發生外遇，但辯稱對方是趁玩寶可夢時對她性侵。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蘇姓男子驚覺妻子許女婚後與兩名男子往來密切，追問下妻子也坦承與2人已發生性關係，蘇男氣得提告3人求償200萬元，但許女竟辯稱自己是在玩《寶可夢》抓寶時遭陳男設局性侵，另名黃姓男子也趁她情緒低落強迫發生性行為。但法官審理後認為蘇男提供的證據薄弱、說法矛盾，判他敗訴，妻子不用賠償。

判決指出，蘇男與許女2019年結婚後，發現妻子與黃姓、陳姓男子互動頻繁，攤牌後許女坦承曾與2人發生性行為，但強調自己是遭「性侵與脅迫」。蘇男難以接受，蒐集錄音後怒告3人侵害配偶權，求償200萬元。

法院審理時，許女坦言與黃男發生4次、與陳男發生7次性行為，地點多在汽車旅館、MTV等處。她供稱，自己因玩《寶可夢》認識陳男，遭誘騙至旅館性侵，之後被威脅若不持續發生關係，就要揭露外遇；黃男則是她任職美髮店的客人，趁她心情低落時強行性侵得逞，事後同樣以此要脅。

不過黃、陳2人全盤否認發生性關係，強調僅為普通朋友，法官檢視相關事證後指出，許女自稱長期受害，卻無法提出明確時間、地點或對話紀錄等具體證據，說詞難以採信。

更關鍵的是，法官認為蘇男一方面主張妻子是遭脅迫的受害者，另一方面卻又將她列為共同侵權人要求連帶賠償，法律邏輯明顯矛盾，此外，全案唯一證據僅為夫妻間錄音內容，對於涉及性侵或通姦等重大指控，證明力明顯不足，因此判決駁回蘇男求償，全案可上訴。

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