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豪雨狂炸！卓榮泰指示部會密切掌握災情　再喊話立院：速審總預算

▲苗栗受到鋒面挾帶強降雨，多處發生淹水災情。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）

▲苗栗受到鋒面挾帶強降雨，多處發生淹水災情。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）

記者陳家祥／台北報導

中央氣象署發布豪雨特報，清明假期易有短延時強降雨，在竹苗部分地區今（4日）已受暴雨狂炸影響導致多處積淹水。行政院長卓榮泰已指示中央相關部會務必嚴密掌握各地災情，即刻回報並給予地方政府即時支持，以人民安全為第一優先要務。此外，卓也喊話，立法院到汛期來臨前仍遲遲未通過今年度總預算，籲立院儘速審議並通過讓國家具備充足的資源與量能，妥善應對各項內外挑戰。

卓榮泰表示，暴雨對苗栗等地區帶來多處嚴重淹水災情，泥流灌進許多鄉親家裡，車輛拋錨、交通受阻。卓強調，已指示中央相關部會務必嚴密掌握各地災情，即刻回報並給予地方政府即時支持，以人民安全為第一優先要務。

卓榮泰說，面對極端氣候已是一大考驗，但最大的考驗是儘管行政院持續強力呼籲、懇求，立法院到汛期來臨前仍遲遲未通過今年度總預算。

「極端氣候對台灣帶來嚴峻挑戰，亦面臨當前中東情勢持續動盪。」卓榮泰強調，無論是穩定物價、確保民生供應，或是強化防災應變能力，都需要預算做為後盾；然而，若總預算尚未完成三讀，相關災損金與第二預備金將無法動支，勢必影響政府即時因應能力。

卓榮泰呼籲，立法院應履行憲法所賦予的職責，以保護人民安全、維持國家正常運作為第一優先，儘速審議並通過今年度中央政府總預算及國防特別預算條例，讓國家具備充足的資源與量能，妥善應對各項內外挑戰。

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