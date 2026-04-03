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補教名師PUA誘國三妹！當庭驗鳥證實11公分　床戰9次判刑4年半

▲桃園市黃姓男子今年2月在龜山區某處復健診所進行物理治療時，見未滿7歲女童旁邊無大人陪伴，竟對其連續3次露鳥強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲補教名師被控引誘國中妹發生性關係，在法庭上被當場驗鳥。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在南部頗具名氣的李姓理化名師，遭指控誘拐年僅15歲的國三女學生小鈴（化名）發生肉體關係，小鈴指證歷歷，不僅精準描述狼師腰際有「粉瘤」，更驚爆對方性器官僅「11公分」；檢方當庭「驗鳥」後發現尺寸竟然分毫不差，成為鐵證將他起訴，高雄地院審理後，依妨害性自主罪判處李男4年6月徒刑。

判決指出，2017年初，正值國三衝刺期的小鈴進入補習班，卻落入李姓老師的情感陷阱，兩人展開一段相差多歲的畸戀，交往2年多期間，李男多次利用「不發生性行為就是不愛我」等情緒勒索手段，誘騙少女上床，次數多達9次，甚至連小鈴生理期來報到，李男仍色心大起，強行「闖紅燈」硬上。

2019年底，李男竟以「老闆看到妳上下車」為由狠甩小鈴，小鈴被分手後身心瀕臨崩潰，常半夜自殘、痛哭失聲，直到考上大學後，在現任男友的溫情鼓勵下，才決定不再隱忍，勇敢報警揭發這名偽善名師的真面目。

檢方庭訊時，李男矢口否認獸行，辯稱「根本沒交往過，哪來性行為？」但小鈴隨即祭出毀滅性證據，當眾揭穿李男的「男人隱私」，直指其腰腹靠近屁股處有一顆粉瘤，且性器官「勃起後只有11公分」。

為了驗證真偽，檢方當庭進行「驗鳥」程序，確認李男身體特徵與小鈴所述完全吻合，「11公分」與粉瘤成了無法抵賴的罪證。加上李男前合夥人出庭補刀，指兩人曾為李的「師生戀」行為多次爭吵甚至拆夥，李男因此被認定謊話連篇。

法院審理後，法官認為李男始終未對其所作所為，真誠向小鈴道歉、求取原諒，更於偵審期間矢口否認犯行，將小鈴形塑為濫行誣告之人，絲毫未見悔意，犯後態度堪稱惡劣，已不宜輕縱，但考量他無前科，因此依妨害性自主罪判處他4年6月徒刑，全案可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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