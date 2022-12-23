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謝哲青「寂寞博物館」改編音樂劇　南下高雄夢時代首演試水溫

▲▼改編音樂劇 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲謝哲青作品「寂寞博物館」改編成音樂劇首度南下高雄演出，演出者多為年輕演員。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

出身高雄的台灣知名作家謝哲青作品「寂寞博物館」今年首度改編為音樂劇，在台北獲得空前成功，今（23）日首度南下高雄夢時代購物中心8樓演藝廳為VIP特別演出2場，主辦單位河仁國際公司表示，音樂劇搭配全新的演出橋段，以音樂沙龍開場，最後再以歡樂的After party收尾，除了劇情引起都會男女共鳴，也提供平日工作．生活蠟燭兩頭燒的現代人有紓壓放鬆的機會。

「寂寞博物館音樂劇」創作發想來自日本諾貝爾文學獎得主川端康成的「雪國」、「掌中小說」及榮獲第51屆電視金鐘獎教育文化節目獎的謝哲青作品「寂寞博物館」；藉由兩位作家筆下心碎、痛苦、無奈的故事，與音樂劇演出創造全新的表演型態「掌中音樂劇」，讓音樂藝術成為生活中的「調味品」，而不只是音樂廳、場館中被欣賞的「藝術品」。

▲▼改編音樂劇 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「寂寞博物館」音樂劇演員之一的黃子柔（右）是北漂的高雄人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

河仁國際執行長劉怡惠指出，「寂寞博物館音樂劇」先以音樂沙龍開場，在幾首大家耳熟能詳的電影主題曲配樂鋪陳後，由三段小故事串連的掌上型音樂劇登場，讓大家沉浸在都會生活中似曾相識的情境，最後再以歡樂的After party收尾，將大家拉回現實，演員也會與台下的觀眾一起互動，作為圓滿的結局。

劉怡惠表示，國內的藝文表演節目，禁止觀眾攜帶食物及飲料進場，「寂寞博物館」音樂劇則是全程提供紅酒，讓觀眾帶著不設防的心情，沉浸在音樂饗宴及音樂劇的情境中，運用物件轉換，結合場景佈置及現場微醺氛圍，隨著演員的肢體表現與動人的演出，讓觀眾享受一段自我放縱、自我療傷的寂寞時光後，透過彼此之間的交流，重新燃起對人生的熱情。

▲▼改編音樂劇 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「寂寞博物館」音樂劇中，李姿慧（左）的大提琴與段欣妤（右）的鋼琴貫穿全場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

其實，劉怡惠本身就是高雄人，這次帶領河仁國際的團隊回到家鄉演出，坦承心裏有不小的壓力，但抱著為高雄藝文圈及娛樂界盡一份力的心情，再怎樣也要全力以赴；其中一位演員黃子柔，也是高雄人，畢業於正修科大工業工程管理系，北漂到台北，一開始在電視劇組擔任幕後工作，男星溫昇豪看她腿長手長、外表條件不錯，兩年前推薦她去伊林模特兒公司，黃子柔平時久久才回高雄一次，這次有機會與伙伴一起回高雄演出，除了興奮以外，也希望透過音樂舞台劇磨練演技，有朝一日參與真正的戲劇演出。

河仁國際公司表示，音樂沙龍、堂上型音樂劇加After party的新模式，在國外屢見不鮮，但在國內可說是首創，在台北一推出即引起廣大迴響及共鳴，這次特別來高雄為明年的演出試水溫，也希望為南台灣的娛樂活動注入文青的元素，提供企業包場的新選擇。

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