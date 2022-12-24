「邊開邊燒」驚險影片曝！貨車載回收舊衣變火球　網：真的火車耶

記者許宥孺／高雄報導

台88大寮交流道下，昨(23日)出現一起火燒車意外，一部載有回收舊衣的貨車燒成一顆火球，雖無人傷亡，不過事後影片在網路上曝光，讓網友看了心驚膽跳，直呼：「是真的火車耶！」

有網友在《爆料公社》上po文表示：「嚇死我了」，所附影片可看出，一部藍色小貨車跟在後方，整部車火勢燒的相猛烈，後車斗不斷冒出熊熊火焰和濃煙，疑似就快要燒到駕駛座，但駕駛仍貿然繼續行駛，畫面相當驚人。

前車駕駛趕緊加速逃離，小貨車駕駛疑似被其他車輛猛按喇叭示警後，才意識到火燒車，隨後才趕緊停靠路邊。

▲小貨車燒成火球還繼續開。（圖／翻攝自爆料公社）

▲小貨車後車斗不斷冒出熊熊火焰和濃煙。（圖／翻攝自爆料公社）

網友看完影片後表示，「路上風火輪？」、「是真的火車耶」、「烈火戰車」、「火球在你後面」、「這根本是好萊塢電影吧」、「臥槽以為在演玩命關頭」。

也有網友擔心駕駛的安全，「希望沒事」、「直呼「厲害 都這樣了 還開到路邊停車」、「很有良心诶…還停到路邊」。

▲小貨車燒成大火球，所幸無造成人員傷亡 。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園分局昨日下午4點10分接獲通報，在大寮區鳳林二路及市188交叉路口有火燒車，大寮分駐所員警立即到場查處，見火勢已蔓延整部車輛，警方於現場全程指揮交通，由119消防人員撲滅火勢，駕駛人自行通知道路救援拖吊移置，現場有關殘渣部分責由清潔隊處理，現場無人傷亡。

經詢問49歲劉姓駕駛，車上承載舊衣回收桶的舊衣，欲前往大寮的舊衣回收桶回收舊衣。路程行駛中山高速公路接台88快速道路，於下午4點08分下大寮交流道時，聽聞隔壁車輛猛按喇叭，同時聞到煙味，轉頭才發現車輛後方一團黑煙，看不出是何處起火。

邱姓駕駛也趕緊停靠路邊下車查看，便發現承載舊衣後方火勢猛烈，旁邊路人見狀協助報警，路途中皆無與人發生碰撞、無交通違規也無亂扔煙蒂，火燒車原因由消防隊鑑定中。