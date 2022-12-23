信誼贈送高雄慢飛天使聖誕禮物！為兒童學習展開翅膀

▲高雄早療據點的老師們化身聖誕老人，發送信誼基金會提供的聖誕禮物盒。（圖／高雄社會局提供）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情對孩子學習造成挑戰，信誼基金會顧及孩子的刺激不足可以影響應有發展，今年7月間精選出100種圖書和玩具，捐贈給高雄18處兒童早期療育據點，豐富孩童的多元感官刺激，面對聖誕節即將到來，信誼再次這些據點的645位孩童設計製作了「Goodstart好好開始~聖誕禮物盒」，包括互動性高又具節慶氛圍的圖書和遊戲，讓這些慢飛天使歡喜過好節。

新冠肺炎疫情起伏，孩子的學習也受到挑戰，對於正在快速成長的嬰幼兒衝擊更大，擔心疫情對孩子的刺激不足會影響應有發展，信誼基金會在今年7月間，特別精選出100種圖書和玩具，捐贈給高雄18處兒童早期療育據點，豐富孩童的多元感官刺激，帶動學習動機、促進多元發展。

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由於聖誕節即將到來，信誼基金會在聖誕前夕，再次為上述據點的645位孩童設計製作「Goodstart好好開始~聖誕禮物盒」，信誼董事長張杏如指出，聖誕禮物盒是挑選針對0到3歲、4到7歲兒童的專屬禮物，選擇互動性高又具節慶氛圍的圖書和遊戲，送給每一位孩子。

張杏如表示，節慶不僅能讓孩子感受多元文化的差異，過節儀式和溫馨互動也能增進孩子的歸屬感及安全感，而共讀、共玩是天天的工作和日積月累的成果，建議在節日裡善用圖書、教具和孩子互動，不僅能觀察孩子的發展進度，透過親密的共讀、共玩，也能讓孩子感受節慶的溫暖。

▲▼信誼基金會提供高雄早療據點的慢飛天使聖誕禮物盒，孩童收到後迫不及待的開箱。（圖／高雄社會局提供）

高雄市社會局兒福中心陳秀雯主任則表示，特別感謝信誼對於高雄市發展遲緩及身心障礙兒童的關懷與協助，上次捐贈各據點多元性的書籍及教具，讓早療孩子享有豐富又多樣的繪本閱讀，已成為早療據點裡親子、師生與親師間的橋梁，在捐贈資源後舉辦的線上學習資源交流會，也讓老師們能充分認識這些資源特性，融入課程發揮最大的學習效益。

陳秀雯進一步指出，這次贈送的聖誕禮物盒，現場老師收到後立刻運用圖卡與繪本，設計教學互動主題，來增進幼童的視覺搜尋、口語表達及組織分類等綜合能力，過程中也邀請家長入班觀摩、互動，也有家長正向反應，看完繪本後，願意給牙醫塗氟，也提醒家長，0至6歲是兒童發展關鍵的黃金期，父母可及早觀察與發現兒童狀況，及早藉由專業早療團隊提供相關服務、減輕家庭的負擔。