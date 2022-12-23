尾牙必喝到吐「被餐廳列黑名單」　妹子聽公司文化哭了：不想參加…

▲許多公司已經在舉辦尾牙。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

2022年到了尾聲，在歲末年終之際，許多企業都會舉行尾牙活動。一名女網友表示，最近公司也要辦尾牙，但主管提醒儘量坐計程車去，因為每年都會狂喝酒，甚至還有不少人喝到吐，被店家列為黑名單，聽到公司的尾牙文化後，讓她覺得很困擾，直說「不想去了」。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，最近主管突然提醒，參加尾牙時最好都坐計程車去，因為一定會喝酒，還說「一年一次沒關係，就喝到吐」，她聽到後覺得很無言，覺得很傷身體。此外，他們公司去年辦尾牙就已經被婚宴會館列為黑名單，原因是喝酒吐到讓會場人員很難清理，結果主管還不以為意，笑說「我們就每年換一間吧！黑名單就讓它黑名單」。

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原PO表示，公司還有一個文化就是抽到獎要喝酒，主管說至少要喝一瓶紅酒，或是別人倒混酒也要喝完。但因為她從來沒有喝過這麼多酒，加上尾牙地點離她家有一段距離，車程大約要40-50分鐘，去年尾牙快12點才結束，「我真的沒有那麼晚還坐計程車回家的經驗…實在好不想參加啊」。

▲公司尾牙的喝酒文化讓原PO很頭痛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「公司都被會館丟黑名單了，還沒有一點自覺，也是很不簡單」、「真的討厭，尾牙根本變相加班」、「最煩的是尾牙隔天要上班」、「我們也是！每次喝酒喝得跟什麼一樣，一堆人在發酒瘋，而且今年更慘的是說什麼主題是民國初期風，男生就說可以穿西裝，女生要穿全身還是半身旗袍，還要去買或是租衣服，這是在找我們女生麻煩吧」、「然後抽到好一點的獎，也沒有多少，在那邊硬拗請客，討厭」、「真的不能喝就直接拒絕，死都不喝，其實也不會有人能拿妳怎麼樣」。

也有人建議，「直接說會起酒疹，如果身體出狀況難道那些主管們要負責嗎？但如果妳之前就喝過，那感覺很難用這個理由了」、「說心臟有遺傳性疾病不能喝酒、會出事，我之前待的公司也是聖誕、尾牙一定要喝酒，老闆超愛喝，而且都喝純的威士忌，有一個同事心臟不好，那天喝了一咪咪就吐，老闆直接嚇死」、「妳就說妳不會喝酒，喝了會過敏，醫生說不能喝」、「說妳最近有接觸到確診的家人或朋友，然後搭配兩聲乾咳」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。