蔡英文遭爆嫌國安會議無聊？　他還原現場：腦補的人才是真無聊

▲蔡英文5年前邀請新住民姊妹至總統府參加交流餐會畫面。（圖／林鶴明提供）



實習記者李密／台北報導

淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮日昨透過臉書爆2017年時曾受邀進總統府，總統蔡英文不僅遲到，還說「剛才開國安會議，我都快睡著了，他們講話好無聊！」爆料一出隨即引起各界熱議。對此，民進黨代理秘書長林鶴明23日還原當時情況，表示當天聚會主要是邀請新住民姊妹，分享生活經驗與家鄉餐點，何景榮不是主角卻多次消費、刷存在感，通篇發言內容也是他自己腦補，「炒作5年前聚會的人，才是真的有夠無聊。」

▲何景榮爆料蔡英文嫌國安會議「他們講話好無聊」。（圖／翻攝自Facebook／老師雞 何景榮）



針對爆料，林鶴明說，無奈還原當年現場，指何景榮當年因為參與新住民事務，所以受邀到總統府參加總統跟新住民姊妹的聚會。這場聚會是邀請新住民姐妹們一起來準備她們家鄉的餐點，跟總統分享並共進午餐，也交換新住民對於在台灣生活的經驗，所以氣氛相當融洽也很愉悅，總統也親自拿餐點分享給大家。

何景榮當時也是列席成員之一，但這個活動明明就是因為新住民事務，新住民姐妹才是主角，但他卻多次消費與總統同台的機會，藉此刷存在感，製造自己的聲量，「看照片就知道，餐會的主角是新住民姐妹，何景榮為何要一直消費這場活動，來突顯自己，到底是怎樣的品格會做這種事情？」

林鶴明表示，何景榮的發言，通篇是自己腦補的內容，這種消費他人的操作真的很無聊，事隔多年拿這場聚會來做這種政治口水的消費，做為受邀的參加者，既不專業也不厚道，「炒作5年前聚會的人，才是真的有夠無聊。」

▼蔡英文邀請新住民姊妹至總統府參加餐會。（圖／林鶴明提供）



▼林鶴明強調餐會主角是新住民，何景榮（右一）只是列席參加，卻多次消費炒作。（圖／林鶴明提供）