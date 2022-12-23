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俄魔鬼人妻要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　被列「全球通緝」名單

▲▼俄羅斯人妻鼓勵軍人老公性侵烏克蘭女性，夫妻檔身分遭起底，分別是27歲俄兵羅曼（Roman Bykovsky）和同齡妻子奧爾嘉（Olga Bykovskaya）。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская）

▲俄羅斯人妻奧爾嘉鼓勵軍人老公羅曼性侵烏克蘭女性。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская，下同）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名27歲人妻告訴在前線作戰的丈夫，只要戴好保險套，就允許他性侵烏克蘭女性，引發外界批評。兩人身分被起底後，有消息指丈夫已經遭烏克蘭軍方逮捕，而這名人妻也因違反《日內瓦合約》等相關規定被列入國際通緝名單。

▲▼俄羅斯人妻鼓勵軍人老公性侵烏克蘭女性，夫妻檔身分遭起底，分別是27歲俄兵羅曼（Roman Bykovsky）和同齡妻子奧爾嘉（Olga Bykovskaya）。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская）

烏克蘭國家安全局（SBU）在今年4月公布了一段30秒攔截音檔，內容為27歲俄兵羅曼（Roman Bykovsky）和同齡妻子奧爾嘉（Olga Bykovskaya）的對話。奧爾嘉在通話中告訴羅曼，只要有戴保險套就允許他性侵烏克蘭女性。

對話曝光後，立刻引發批評，兩人的身分也遭到起底，這對夫妻來自俄羅斯奧廖爾州（Oryol），羅曼的所屬單位「第108空降突擊團」參與了克里米亞作戰，兩人在2018年結婚後一起搬到克里米亞，育有一名4歲的兒子。

▲▼俄羅斯人妻鼓勵軍人老公性侵烏克蘭女性，夫妻檔身分遭起底，分別是27歲俄兵羅曼（Roman Bykovsky）和同齡妻子奧爾嘉（Olga Bykovskaya）。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская）

▲▼兩人住在克里米亞並育有一名4歲孩子。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская）

▲▼俄羅斯人妻鼓勵軍人老公性侵烏克蘭女性，夫妻檔身分遭起底，分別是27歲俄兵羅曼（Roman Bykovsky）和同齡妻子奧爾嘉（Olga Bykovskaya）。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская）

根據《每日郵報》報導，先前有消息指出，這段錄音檔曝光後，羅曼就在烏東伊久姆（Izyum）地區遭烏軍逮捕，但目前仍無法判斷具體位置。奧爾嘉則被烏克蘭當局列入國家、州際和全球通緝名單內。

烏克蘭國家安全局表示，目前已完成相關調查，奧爾嘉的行為違反了《戰時保護平民公約》第27.2條與《日內瓦公約》，她可能面臨最高12年的監禁。

▲▼俄羅斯人妻鼓勵軍人老公性侵烏克蘭女性，夫妻檔身分遭起底，分別是27歲俄兵羅曼（Roman Bykovsky）和同齡妻子奧爾嘉（Olga Bykovskaya）。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская）

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