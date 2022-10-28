非典型工作的N種想像　文青創作女聲用音樂感動觀眾

▲在追夢的路上，有人一次兼多份工、三餐不繼，也要把握在舞台上發光的機會，但現在還有另一個管道——直播平台，能讓這些音樂新人大聲唱出夢想。（圖／擷取自即新聞影音，下同）

消費中心／綜合報導

堅持追夢需要多大的勇氣？有人寧願兼多份工、三餐不繼，也要把握在舞台上發光的機會；有人不顧家人反對，不斷以邀約和比賽成績，證明自己做得到。然而，在圓夢管道多元的現在，雖然有更多的方式讓自己迅速成為眾人焦點，卻也意味著競爭更為激烈，再強悍的好馬，也需要有伯樂欣賞和引薦，才能持續馳騁在圓夢的道路上！今年，孕育出無數主播的17直播邁入7週年，做為螢幕前的觀眾，可能只知道有許多人正前仆後繼地，想在這裡發展新創事業，卻不曉得是什麼驅動他們做出這樣的選擇。近來在17直播備受觀眾矚目的創作新女聲——韻喬、孟璇，在歌唱與音樂表現上呈現截然不同的性格，但對於圓夢卻有著相同執著與勇氣。

韻喬——療癒的文青國台語曲風，為觀眾卸下一整日的疲累

「沒煩沒惱的年紀啊／只要給你疼／小到任何你的嘮叨／全部都是愛的表達／很想要整天在家胡亂吵／給你吵給你鬧／想要每天吃你煮的暗頓／想要跟你／擠同一張眠床」這首詞，出自於韻喬的自創曲〈沒煩沒惱的年紀啊〉。

為了更了解自己，韻喬選擇在創作的過程中，擅長以歌曲的形式記錄下自己的情緒情感。〈沒煩沒惱的年紀啊〉聽起來令人格外動容，不只因為歌詞帶著觀眾一同回想自己在家人身邊耍賴的時光，韻喬富有感染力的嗓音和轉音，也牽動著聽者的思緒。韻喬坦承，自己其實一直想寫一首給家人的歌，但過去一直不敢觸碰這個主題。

「其實我加入17直播前幾個月，我還是接著打工和劇場工作，最多同時有三份工作在我的生活裡。台北一間套房4500，我甚至跟朋友合租一間。」但樂觀的韻喬還是笑了出來說，「真的是滿辛苦的！」直到朋友推薦她加入直播工作，生活逐漸穩定下來。

▲「直到直播穩定後，我才能夠去學想學的才藝、上我以前想上的課。」圓夢的路上，仍需要不斷地自我精進，韻喬很高興能因為直播的工作，擁有更為彈性的學習時間。

「我是很喜歡唱歌的人，加上小時候家裡都是講台語的，因此我對台語也有很濃厚的感情連結，唱台語歌時都會想到爸媽。」不過，加入17直播的韻喬，除了台語歌外，也翻唱許多不同歌手的知名曲，甚至在與觀眾即時的互動中，也讓她更知道什麼曲風更適合自己。「其實滿多人可能下班之後很累，他們打開直播，是真的很想放鬆、聽首歌、和主播聊聊天。我在平台上面可以扮演一個很舒眠的角色，很多人常聽我直播，手機放著就睡著了。」韻喬溫暖地說，「我想我的歌聲，或許可以讓他們解除疲累，或沉澱一整天的煩躁忙碌吧！」

「我不會稱呼觀眾為粉絲，我甚至覺得大家就像我的朋友一樣！今年88節，因為他們知道我爸爸在幾年前離開，紛紛鼓勵我說，爸爸看到現在的我一定會很欣慰、很開心，那一瞬間我很感動，很謝謝他們一直都在我身邊，我覺得這是很大的動力，感覺在直播的路上，也有他們陪我一起成長！」

也因此，韻喬沉澱多時，在聽眾滿滿的鼓勵下，於10月發行了她的全新台語創作單曲，歌詞旋律都來自她的所思所想，令人一聽就記下這個療癒動人的好聲音。「這是我自己很喜歡的作品，能夠用自己的想法去完成它，並且與大家分享，是一件很幸福的事！」

▲「生活品質上最幸福的是，當我買東西、吃東西的時候，可以不用太顧及價錢，生活也過得比較安心了。」韻喬甚至也在直播平台上結交到志同道合的朋友，大家下播後還能一起上舞蹈課、看戲，這些種種都成為韻喬在生活、創作中的重要養分。

孟璇——以獨特嗓音駕馭多元曲風，不管看起來醜不醜「唱得投入就好」

「嘿 地球先生／我是月亮小姐／你有沒有發現／我就在你的身邊／欸 認識了這麼多年／你總把我丟給黑夜／現在我要鼓起勇氣／跟你去喝一杯咖啡」這首簡潔有力又洋溢著青春氛圍的歌詞，來自孟璇，她是17直播的主播之一，也是頗廢樂團的主唱！

這首輕快俏皮的〈月亮小姐〉，在孟璇的活潑詮釋下，讓人不自覺想要跟著擺動，真假音的流暢轉換更讓人驚嘆她深不可測的唱功！值得一提的是，這首歌其實還榮獲第36屆政大金旋獎創作大賞、最佳編曲獎及最佳作詞獎，孟璇爆棚的創作力，也早早就被各方老師與業界肯定。

自謙因為不愛唸書而去餐廳駐唱的孟璇，初期曾經在媽媽也不看好的狀況下，參加大大小小的音樂比賽，前後也跑了約4間駐唱餐廳。「最好的待遇，一個小時有600塊，不好一點的就是300塊但附一餐，如果客人不錯的話，就有小費可以拿。」所幸她在其中一間餐廳遇見伯樂，也就是資深音樂製作人鈕大可，「製作人把我引薦給台北錄音室的老師，我大四有空的時候，就會從台中跑到台北學錄音事務，平常也會接一些合音或錄音的案子。」

▲▼在加入直播前，看起來不是很穩定的待遇，對孟璇來說不是問題。「其實我的快樂來源就是做音樂本身，收入部分就……不要餓死就好了，哈！」

在寫〈月亮小姐〉這首歌時，孟璇也有種，像是寫媽媽與自己多年來母女關係的感觸，「我媽媽很愛我，就像月亮愛著地球，可是地球就是愛著象徵音樂夢的太陽，最後幾億年過去，月球還是決定放手跟成全，就像我媽這樣愛我，最後還是支持我去做我想做的音樂一樣。」

爾後，孟璇遇見第二位伯樂，也就是17直播的經紀人。「經紀人看到我的比賽影片，私訊我說有沒有興趣試試看當主播，我想好啊試試看！加入直播後，我就把駐唱時間減少一些，因為現在在家也可以表演，收入比較好，時間也更彈性，可以把省下的時間拿來錄音、寫歌！」

▲加入17直播後，不只收入變穩定，還擁有更多可以自由拿來錄音、寫歌的時間，讓孟璇覺得生活變得更有彈性！

「直播跟現場表演很大的不同就是，很隨性！可以跟觀眾很即時互動，馬上知道他們的喜好，我還可以學一些新的、時下流行的東西，不怕跟不上現在的話題。」但持續拓展自己多元曲風的背後，原因卻很暖心。「我的演唱風格就是盡力投入，我能唱得投入就好，我不太管我看起來醜不醜。搞笑、難過還有抒情歌我也都會唱，希望透過更多面的音樂，可以安慰到不同觀眾。聽到我的歌聲，希望他們心裡都是很享受很放鬆，可以忘記一整天的不愉快！」

自媒體當道的現在，或許有人會選擇在FB或IG自我經營，但已經聚集固定觀眾的直播平台，更可以是一個讓自己的音樂與表演實力被更多人看見的管道！彈性的工作模式，以及更直接與穩定的收入，都是支持許多新人繼續走在圓夢路上的重要關鍵。對於韻喬、孟璇與其他主播來說，與觀眾粉絲們的互動、彼此相互療癒成長的點滴，也是觸發他們繼續前進的動力。有別於過往傳統的音樂人，時下的創作者正在自媒體與直播平台上，寫下專屬於這個世代的圓夢篇章。