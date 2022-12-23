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快訊／林奕華接任台北市副市長！　蔣萬安發布第四波小內閣人事

▲▼林奕華等人幫王鴻薇市場掃街 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林奕華。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長當選人蔣萬安今（23日）發布第四波10位小內閣人事，其中，立法委員林奕華出任副市長、前台中市議員王秋冬擔任副秘書長、宜蘭縣政府教育處長王泓翔接任體育局長，新任產發局長為年僅38歲的幕僚陳俊安；另政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授俞振華任研考會主委，衛生局長一職則由現任副局長陳正誠任代理局長。

林奕華為現任立法委員，過去曾任新北市政府教育局長、台北市政府教育局長，以及台北市第八、九、十、十一屆市議員；蔣萬安指出，林奕華長期深耕教育議題，與教育界及各教育團體、家長團體都非常熟識，更兼具行政及民代經驗，對市政非常嫻熟，其出色的溝通能力，有助市府團隊與議會、社會順暢對話。

蔣萬安也說，這一個月來，林奕華擔任交接小組召集人，對所有重大建設的方向、細節都已非常清楚、能馬上上手，絕對是好的副市長人選。

蔣萬安並說，新任副秘書長王秋冬曾任台中市三屆市議員、台中市政府民政局長、行政院中部辦公室副執行長、高雄市政府勞工局長，同樣是兼具市政及民代、地方及中央經歷的「公務熟手」，更曾順利推動台中縣市合併升格直轄市，並於改制後迅速整合各項民政法令、各區行政生態及業務運作，使各項行政作為及市政服務步入常軌，未來也定能協助北市各項市政順暢運作。

新任體育局長王泓翔過去歷經宜蘭縣教育處長、新北市政府體育處副處長、新北市政府教育局科長及督學、教育部終身學習司專員、台北市政府教育局股長及科員。蔣萬安表示，王泓翔從基層做起、歷練完整，擔任新北市體育處副處長期間，曾任2017年台北市世界大學運動會新北市場館總經理及選手村執行秘書，並協助督導完成新北五座國民運動中心啟用及營運事宜。

蔣萬安也說，王泓翔任職宜蘭縣期間，協助完善輕艇、羽球、排球、棒球等運動重點項目三級人才培育、督辦完成冬山河水上運動訓練中心等重大體育工程，接下來絕對能借重其專業，讓台北市的體育業務發展更順遂。

蔣萬安進一步說，新任產發局長陳俊安為幕僚出身，過去曾先後任職於臺北市議會、立法院及國民黨中央政策會，且立法院任職期間，對立法院經濟委員會相關部會業務、議題著墨甚深，了解產業發展及未來能源轉型所面對課題；此外，其長期在民意機關的歷練，更能從市民的角度出發、了解市民的需求，真正做到「服務型政府」的理念。

蔣萬安表示，去年從中央黨部政策會延攬時任政策研究部主任的陳俊安加入團隊後，舉凡各大傳統市場走訪、商圈拜會及產業座談交流，都借重陳俊安的經驗及所長，讓自己能更快了解各產業、團體面臨到的問題與困境，以及可行的解決方法；相信未來擔下產發局重任，陳俊安更能無縫接軌落實各項競選政見，讓台北持續走向國際級的一流城市。

研考會主委由俞振華出任。俞振華為現任政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授，研究專長包括民意調查、選舉與投票行為、公共政策分析及美國政治，也曾任桃園市研考會委員、臺中市研考會委員，是蔣萬安競選期間的核心智囊。

蔣萬安表示，俞振華的學術專業與實務經驗兼具，擅長解讀民意與民眾行為，有助市府了解民間需求，進而規劃市政方向貼近民意；而選舉期間的密切合作，他與團隊有絕佳的默契，是相當適合的人選，相信對市政推動的進度掌握與效率提升，會有顯著的助益。

原民會主委巴干．巴萬及客委會主委徐世勳則留任。巴干．巴萬是賽德克族抗日英雄莫那魯道的外曾孫女，擁有政大民族學碩士的專業背景，熟悉民族文化論述，自2000年至2012年的十二年間，擔任原民會的原住民服務員，對原住民基層相關業務非常了解，兼具專業、行政經驗與基層歷練，未來將持續推動2021年開辦的線上族語教學、台北那魯灣文化節等，將族群價值的認同與主體性的建立視為重要的使命，表現台北多元自由的族群文化特色。

徐世勳曾任松山、信義區市議員，為國立交通大學管理科學所博士候選人，現為台北市客委會主委。徐世勳任內積極推廣客家文化，善用客家文化主題公園、客家農場等硬體建設，結合各種節慶活動、出版物、靜態展覽、市集等， 讓客家文化以各種不同的型態，呈現在台北的生活中。蔣萬安表示，徐世勳的能力有目共睹，希望他持續帶動客家族群在台北的深層底蘊，有更多元的表現。

自來水處處長由范煥英出任。范煥英為臺大農業工程學系機械組學士，現任臺北自來水事業處工程總隊總隊長，曾於2021年獲行政院全國水利傑出貢獻奬一大禹奬。蔣萬安說，范煥英是台北市資深績優的水利建設人才，長期投入自來水基礎建設推動與改善工作，穩定雙北地區供水、維護用水水質、節省水資源；未來將借重范煥英的經驗與專業，持續推動自來水事業發展及業務資訊化，提升作業效率與服務品質，奠定自來水事業永續發展。

公訓處長由何雅娟擔任。何雅娟有國立師範大學工業教育學系博士背景，曾任臺北市政府參事、臺北市教育局副局長、主任秘書、科長、督學、臺北市教研中心主任、國立科學教育館組組主任、臺北市立兒童交通博物館組員、臺北市立托兒所保育員及組長，教育行政經歷完整，定能帶給公訓體系完善的規劃。

【第四波人事發布名單】

▲▼副市長林奕華。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲副市長林奕華。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 副市長：林奕華
•現職：
第九屆立法委員
•經歷：
新北市教育局局長
台北市教育局局長
台北市第八、九、十、十一屆市議員
世新大學講師
中華民國身心障礙服務推展協會理事長
台北市女童軍會理事長

▲▼副秘書長王秋冬。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲副秘書長王秋冬。（圖／蔣萬安辦公室提供）
◎ 副秘書長：王秋冬
•經歷：
行政院中部辦公室副執行長
台中市政府民政局長
台中市第14-16屆市議員

▲▼體育局長王泓翔。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲體育局長王泓翔。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 體育局長：王泓翔
•現職：
宜蘭縣政府教育處長
•經歷：
新北市政府體育處副處長
新北市政府教育局科長及督學
教育部終身學習司專員
台北市政府教育局股長及科員

▲▼產發局長陳俊安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲產發局長陳俊安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 產發局長：陳俊安
•經歷：
立法委員蔣萬安服務處主任
東吳大學政治學系政治研究所
中國國民黨中央政策會政策研究部主任
立法委員李彥秀國會辦公室法案主任
臺北市議員張斯綱研究室主任
立法委員王惠美國會辦公室法案主任
立法委員林國正國會辦公室主任
臺北市議員厲耿桂芳服務處主任
立法委員楊瓊瓔國會辦公室法案助理

▲▼衛生代理局長陳正誠。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲衛生代理局長陳正誠。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 衛生局代理局長：陳正誠
•現職：
台北市政府衛生局副局長
•經歷：
臺北市政府衛生局主任秘書
臺北市立聯合醫院秘書
臺北市立中興醫院秘書
臺北市立慢性病防治院秘書
臺北市立慢性病防治院科主任
行政院衛生署專員
臺北市政府衛生局衛生教育指導員
臺北市立療養院病歷管理員
臺北縣立頭前國民中學教師

▲▼研考會主委俞振華。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲研考會主委俞振華。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 研考會主委：俞振華
•現職：
國立政治大學選舉研究中心研究員
國立政治大學政治學系教授
•經歷：
桃園市研考會委員
臺中市研考會委員
國立政治大學選舉研究中心副研究員
國立政治大學政治學系副教授
美國史汀生中心訪問學者
國立政治大學東亞研究所兼任助理教授
國立政治大學政治學系助理教授
國立政治大學選舉研究中心助理研究員
美國史丹佛大學國際研究所民主發展與法治中心研究員暨台灣民主研究計劃執行秘書

▲▼原民會主委巴干‧巴萬。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲原民會主委巴干‧巴萬。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 原民會主委：巴干．巴萬
•現職：
臺北市政府原住民族事務委員會主委
•經歷：
臺北市政府原住民族事務委員會派駐區公所原住民服務員、秘書兼府會聯絡員

▲▼客委會主委徐世勳。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲客委會主委徐世勳。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 客委會主委：徐世勳
•現職：
臺北市政府客家事務委員會主委
•經歷：
台北市議會第12屆議員
生物科技公司產品經理
華聚產業共同標準推動基金會經理
Critcal Art Ensemble（CAE）基因改造食品專案計畫總顧問
世界領袖教育基金會董事暨專任講師
禪天下出版社執行長
國外飯店總經理

▲▼公訓處長何雅娟。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲公訓處長何雅娟。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 公訓處長：何雅娟
•經歷：
臺北市政府參事
臺北市政府教育局副局長、主任秘書、科長、督學
臺北市教研中心主任
國立科學教育館組組主任
臺北市立兒童交通博物館組員
臺北市立托兒所保育員、組長
臺北市立大學兼任助理教授

▲▼自來水處處長范煥英。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲自來水處處長范煥英。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 自來水處長：范煥英
•現職：
臺北自來水事業處工程總隊總隊長
•經歷：
臺北自來水事業處總工程司
臺北自來水事業處專門委員
臺北自來水事業處副總工程司
臺北自來水事業處主任、科長
臺北自來水事業處工程總隊副工程司

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