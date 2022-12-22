林飛帆批黃偉哲：弊案沈痾、黑金爭議　「台南人都看在眼裡」

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期台南政壇紛擾不斷，學甲88槍擊案引爆太陽光電疑案、經發局長陳凱凌涉貪遭到聲押、議長選舉更是砲聲隆隆，對此，民進黨副秘書長林飛帆22日重話批評，台南市長黃偉哲若對弊案置之不理，不嚴肅清理市府內部沉痾、或自清，非要等到檢調動起來，等到民怨沸騰才面對，那影響的絕對不只是台南。

林飛帆直言，從學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件，台南市議長選舉紛爭，到今天發生的台南市經發局長陳凱凌爆發貪瀆弊案遭到聲押，台南過去努力累積的城市光榮感，正因為這些黑幕而消抵殆盡。

林飛帆表示，作為台南人，同時也作為來自台南的民進黨人，看到台南發展至此，「除了難過，我也認為我們應該深自檢討，因為台南的這些亂象，正是我們集體鄉愿忍讓的結果。」

林飛帆指出，如果同樣的事情發生在其他藍營執政縣市，「我相信我們也會用高標準來檢驗。所以，黃偉哲市長若對弊案置之不理，不嚴肅清理市府內部沈屙或自清，非要等到檢調動起來，等到民怨沸騰才面對，那影響的絕對不只是台南。」

林飛帆直言，黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政。涉及弊案的郭再欽等人應該主動退黨；而議長選舉的紛亂，台南人都看在眼裡。議會更不該成為郭再欽或郭信良的禁臠，本黨參選議長副議長的人選，也應該公開自清，和黑金劃清界線，並接受社會的檢驗。希望民進黨的公職能一起做出符合社會期待的決定。

林飛帆表示，今天講這些話，是因為台南是他的家鄉，台南今日的市政沈屙讓人痛心，也更讓人憂慮。自己知道講這些話，藍營會見縫插針；部分綠營支持者可能會認為這是放炮、不團結。而在議長選舉爭議紛亂之際，也一定有人想各取所需，曲解或斷章取義。

林飛帆指出，面對敗選檢討近一個月，「如果我們對這些仍在持續發生問題視而不見，情況只會更糟，也只會更進一步傷害民進黨，傷害台南，傷害台灣。」