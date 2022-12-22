梅西奪冠！26歲球迷「嗨到心臟病發」猝死　最後發文：最美好一天

▲ 穆斯塔法死前曾發文慶祝梅西奪冠。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）如願抱回世界盃冠軍，全國上下欣喜若狂，慶功遊行卻上演球迷踩踏、墜橋丟命的慘劇。而埃及竟也傳出一名梅西的粉絲「嗨到死」，因偶像奪冠太過激動，心臟病發不幸身亡。

綜合西班牙《馬卡報》、阿聯《海灣時報》，埃及26歲男子穆斯塔法（Mostafa Abdel Aal）世界盃決賽當天和友人在開羅一家咖啡廳看球，見證偶像梅西捧起大力神盃令他狂喜，回家後還在社群媒體上發文大讚梅西，開心寫下「我一生中最美好的一天」，沒想到2小時後心臟病發暈倒，送醫宣告不治。

開羅心臟病權威、前埃及國家心臟病研究所所長沙班（死於心臟病發Gamal Shaaban）發文說明，穆斯塔法死於「Happy Heart Syndrome」（或稱Broken Heart Syndrome，心碎症候群），也就是一種發生在極度快樂狀態下的罕見心臟病。

沙班指出，不論是憤怒或快樂，任何強烈的情緒都可能導致心臟病發猝死，希望年輕人都能夠從穆斯塔法的案例吸取教訓，控制極端情緒，以免樂極生悲。

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