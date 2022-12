慶奪冠太嗨！阿根廷球迷爬高熱舞「跳破屋頂」　墜地爆頭亡

▲阿根廷國家隊受到民眾英雄式歡迎。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

阿根廷奪下隊史第三座世界盃冠軍,舉國上下持續狂歡,卻也頻傳死傷。首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)一名24歲男子爬到停車場3樓慶祝,他在屋頂興奮地跳上跳下,未料衝破天花板,墜地時頭部重創身亡。

阿根廷《民族報》(La Nacíon)引述警方說法報導,男子19日凌晨「在屋頂上跳躍慶祝國家隊的勝利,直到屋頂破裂後摔落」造成致命傷勢,最後在費南德茲醫院(Fernández Hospital)宣告腦死不治。

此外,一名5歲男童與父母前往聖馬丁廣場(Plaza San Martin)慶祝時,被某紀念碑剝落的大理石擊中頭部,如今在加護病房陷入昏迷,仍在與死神拔河。

