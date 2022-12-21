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慶奪冠太嗨！阿根廷球迷爬高熱舞「跳破屋頂」　墜地爆頭亡

▲▼阿根廷球迷塞爆市中心，球隊全員改搭直升機行經遊行路線。（圖／路透）

▲阿根廷國家隊受到民眾英雄式歡迎。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷奪下隊史第三座世界盃冠軍，舉國上下持續狂歡，卻也頻傳死傷。首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一名24歲男子爬到停車場3樓慶祝，他在屋頂興奮地跳上跳下，未料衝破天花板，墜地時頭部重創身亡。

阿根廷《民族報》（La Nacíon）引述警方說法報導，男子19日凌晨「在屋頂上跳躍慶祝國家隊的勝利，直到屋頂破裂後摔落」造成致命傷勢，最後在費南德茲醫院（Fernández Hospital）宣告腦死不治。

此外，一名5歲男童與父母前往聖馬丁廣場（Plaza San Martin）慶祝時，被某紀念碑剝落的大理石擊中頭部，如今在加護病房陷入昏迷，仍在與死神拔河。

▲▼阿根廷球迷塞爆市中心，球隊全員改搭直升機行經遊行路線。（圖／路透）

▲▼阿根廷球迷塞爆市中心，球隊全員改搭直升機行經遊行路線。（圖／路透）

▲阿根廷球迷塞爆市中心，球隊原訂搭乘露天巴士遊行，只好改坐直升機飛過遊行路線。（圖／路透）

阿根廷國家隊原訂20日舉行慶祝大遊行，球員們將登上露天巴士繞行布宜諾斯艾利斯，但該市早被600萬狂歡民眾擠爆，大街小巷都遭癱瘓。

由於交通遭到嚴重影響，還有部分球迷試圖跳上露天巴士頂層，甚至趁亂挾持警車，引起嚴重維安問題，因此國家隊暫停巴士計畫、改搭直升機低空飛過遊行路線，並在慶祝建城400年的方尖碑附近盤旋。

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