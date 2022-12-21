辣妹「露奶狂搖」慶阿根廷奪冠！不甩卡達法律　意外結果曝光

▲2位阿根廷女球迷在卡達脫衣露乳，慶祝奪冠。（圖／翻攝Instagram@noe.dreams1）



記者吳美依／綜合報導

阿根廷奪下本屆世足冠軍後，女球迷米魯芭比（Milubarbiie ）和諾伊（Noe）非常興奮，竟當場脫掉球衣、露出雙峰熱舞慶祝，恐怕觸犯卡達法律，甚至被捕入獄，也讓各界網友擔心其人身安全。如今，她們各自返回家中，也在社群媒體報平安，讓大家鬆了一口氣。

▲阿根廷女球迷米魯芭比（Milubarbiie）。（圖／翻攝Instagram@milubarbiie_）



▲阿根廷女球迷諾伊（Noe）。（圖／翻攝Instagram@noe.dreams1）

TMZ等外媒報導，米魯芭比和諾伊上空熱舞的畫面傳遍全球，儘管她們事前接受人體彩繪，畫上阿根廷國旗、遮住奶頭，因此沒有露點，卻仍遊走在卡達法律邊緣。

幸好，米魯芭比20日發布自拍影片表示已回到歐洲，她坦言在卡達為阿根廷加油時，依然非常想念這個地方。諾伊則是拍片自嘲「在他們來找我之前」還在等飛機起飛，而且事後也持續更新動態。

▲米魯芭比和諾伊在卡達合影。（圖／翻攝Instagram@noe.dreams1、milubarbiie_）

事實上，卡達遵循嚴格的伊斯蘭律法，在世界盃開幕前，當局就呼籲遊客避免在公共場合穿著暴露服裝，尊重當地宗教文化，以免面臨巨額罰款，甚至遭到逮捕。