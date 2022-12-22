台灣排第2！「9萬人飛日本」只輸它　鄉民見第1名笑了：口嫌體正直

▲很多台灣人喜歡去日本玩。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本重新開放自由行、免簽證後，吸引不少被悶壞的國人馬上訂機票，飛日本大玩特玩，根據「日本政府觀光局」統計，台灣訪日的人數排名第二，有9萬9500人次。排行曝光後，也吸引不少網友討論，「我想去洗泡泡浴啦」、「好想贏韓國」。

根據「日本政府觀光局」最新統計，2022年11月的訪日外客數由「韓國」奪冠，有31萬5400人次；台灣排名第二，有9萬9500人次；接著依序為美國8萬4300人次、香港8萬3000人次、泰國5萬2100人次、新加坡4萬300人次、越南3萬3600人次、菲律賓2萬1700人次、中國2萬1000人次、澳洲2萬200人次、馬來西亞1萬7500人次、印尼1萬7000人次、加拿大1萬5900人次、英國1萬3600人次、法國1萬800人次。其餘國家或地區則未破萬人。

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對比2019年同期數據，第一名是中國，有75萬951人次；台灣第二，有39萬2102人次；韓國第三，有20萬5042人次。其中韓國以同期相比，今年訪日人數還超越2019年。另外，2019年11月的訪日外客總數共有244萬1274人，今年11月則為93萬4500人，減少了61.7%。

▲2022年11月訪日外客數。（圖／翻攝自「日本政府觀光局」）

該數據也被轉貼至PTT的Gossiping板上，引發鄉民討論。不少人看到排行後直呼，「韓國31萬欸，好扯」、「原來韓國這麼愛日本」、「韓國訪日人數，比疫情前更高」、「真的好想贏韓國」、「韓國是怎麼回事」、「最哈日的是韓國」、「韓國人：嫌貨才是買貨人」、「日韓都愛造訪對方啊，誰叫跟跨縣市一樣」、「韓國人真是口嫌體正直」、「每次去路人都講韓語」、「2019年跟2022年對比，結果韓國越來越哈日」。

還有些網友表示，「憋很久了吧」、「我也去了！東西真的好便宜，狂吃狂買」、「日本一堆繁體中文超好逛的好嗎」、「這兩年11月都有我」、「居然不是第一，你各位還不趕快去」、「正在想要去哪玩」、「我12月去的，讚讚讚」、「貢獻了2次嘻嘻」、「超多朋友去日本玩！衝啦」。

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