館長控史丹利誰贏？「後者沒違約」他卻搖頭：輸得一塌糊塗

▲館長指控史丹利練一休五。（圖／翻攝自館長 YouTube）

網搜小組／鄺郁庭報導

「館長」陳之漢在直播中爆料，和健身房年度代言人史丹利已解約，控對方「只來幾次」、「沒有職業__（後面兩字要觀眾接）」，引發史丹利不滿，兩邊都揚言要將錢退還／補給對方。就有人在PTT的Gossiping板問卦，「館長VS史丹利！誰贏？」吸引網友激烈討論。

有人看到問卦後便回文貼出合約照，可以看到合作內容包括3項：「1.肖像權使用」、「2.實況口說」、「3.Facebook 圖文貼文（贈送）」，其他細項則寫在備註。看了內容後，回文網友就指出，「史丹利現在堅持的點，就是合約內沒有寫到『要減重多少』、『規定上健身房次數』，其餘合約內容有做到，所以沒有不履行合約之行為」，以法理來說，史丹利的確站得住腳。

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▲館長請史丹利擔任年度代言人。（圖／翻攝自PTT）

館長這一邊表示，簽約時把史丹利當自己人，是真心希望對方運動減重，所以沒有強制要減幾公斤、上幾次健身房，還提供免費的一對一教練課以及公關品，這樣的說法，讓館長陷入「沒有強制要求，現在反而被抓著打，且史確實沒有違約」的情況。

回文網友接著說，他看了兩方直播，卻覺得史丹利是「見笑轉生氣」，「如果他真認為，身為健身房代言人，且代言費210萬但不用去做訓練，只要發發文直播講講，他早在簽完約當天就不用再去了」，不會在簽約後還上了4次教練課，也不會極力撇清是三劑令「所以不能去訓練」。

他提到，頒布三劑令是4／22～5／27，「史丹利有丟一張截圖，是館長方在6／10暫停合約，無前後對話，代表5／27到6／10已經開放後，他也是沒去。」館長也有秀出兩方經紀人8／8後的對話，「館長方還是有詢問史丹利，要不要回歸訓練？史丹利這方處理方式的對話，感覺就很擺爛，說無法逼迫史丹利運動，而且中間都再也沒有主動聯絡」，認為史丹利後續不去健身房，跟疫情已經沒關係了。

▲史丹利開直播反駁館長。（圖／翻攝自史丹利 Twitch）

他表示，這一戰館長合約沒寫得很硬，其實就吃虧了，「若之後走法院就是看合約，史丹利法絕對站得住腳。」但批判史丹利沒有職業道德，倒是沒什麼問題，畢竟史簽約前，就上了20堂免費教練課，還跟館長一起拍了幾支影片，「那些內容就算沒有寫在合約內，他應該也知道，自己被健身房邀請當代言人的角色是什麼。」最後直呼，「史丹利這仗就算打贏告贏，但在情理上，真的輸得一塌糊塗。」

貼文一出引發議論，「合約應該是沒問題，但是史丹利形象很傷，其他廠商看到這樣，要合作多少會有疑慮」、「沒保留解釋權，館長算吃了大虧」、「就說是道德觀感的問題啊！史丹利沒違法」、「阿館說史丹利主動找上門，結果史丹利還這樣搞」、「館長大概以為他是真心想減肥」、「館長可以反過來操作啊！不努力就會胖回來。」