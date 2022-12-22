女騎士遭巡邏車撞癱「智力退成幼童」　警判刑5月+判賠555萬

▲女騎士遭警車撞癱，智力退化失去自理能力。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

桃園八德警分局一名警員2018年開巡邏車追緝拒檢的可疑人士，行經新北市鶯歌區鶯桃路口時闖紅燈，因未減速注意路況與一名女騎士發生碰撞，女騎士重傷倒地，從此癱瘓臥床智力退化。女騎士家屬對警員提告，後來法院判處5月徒刑，家屬再提出國賠！新北地院民事庭21日再判桃園八德警分局須賠555萬。

事情發生在2018年3月31日早上9點多，年僅20多歲的楊姓女騎士行經鶯桃路658 巷與鶯桃路口前，遭闖紅燈的巡邏車撞倒，導致頭部受重創，除了腦出血及蜘蛛網膜下腔出血，還有顱底骨骨折、右肺挫傷、兩側硬腦膜下積水、頸動脈海綿竇廔管等重大創傷，除了智力退化如幼童，甚至罹患失語症。

楊女父母指出，楊女的醫療、生活所需、看護、勞動力減損需耗費3718萬餘元，而他們要承擔楊女的往後餘生，所受精神痛苦實非一般人所能想像，因此分別請求100萬元精神撫慰金，以及請求姜員賠償楊女2427萬餘元。

▲女騎士身受重傷，除了智力退化如幼童，甚至還罹患失語症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

姜員解釋，他有沿途開放警示燈及警鳴器、並按鳴汽車喇叭以提醒其他用路人注意，且有優先路權，無肇事因素，姜員又說，縱使他須負損害賠償責任，但楊女家屬所提供的醫療費收據，有部分之證明書應作為其他用途，與本件事故無關，以及計程車收據有部分亦未載明起、迄點為何，難認有據。

姜員還說，目前楊女已出院與雙親同住，並為保健食品拍攝影片，又能辨別數字、顏色、形狀，且下床走路又能靈活地滑手機及自行坐著，與臺大醫院鑑定報告不符。

最後姜員說道，跟他發生車禍的是楊女，不是楊女的父母，因此拒絕給付楊女父母的慰撫金，也認為對方求償金額過高。

法官認為，儘管姜員因追緝現行犯且有啟用警示燈及警鳴器，得不受行車速度、標誌、標線及號誌指示之限制，但案發路口處繁忙時段，從各監視器畫面皆可看出當時車水馬龍，加上姜姓員警在刑事庭審理中坦承疏忽，未充分注意車前狀況且未踩煞車減速，仍應負起過失責任。

新北地院審酌各項證據後認為，楊女應負擔60%過失比例，判八德警分局應給付楊女491萬餘元，楊女的父母各32萬元，可上訴。