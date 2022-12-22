花蓮鄉親熱議　警解釋「左轉彎待轉→闖紅燈」規範

▲紅燈亮起後，車身超越停止線，視同闖紅燈。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮鄉親常常討論的話題：「為什麼在花蓮市中央路的左轉彎待轉區線內停車等待左轉中山路，反而會收到民眾檢舉闖紅燈違規舉發單」，花蓮縣警察局特別把違規態樣及適用的法律規定提供鄉親了解，避免誤觸法規挨罰。

依據道路交通標誌標線號誌設置規則第184條第1項規定：「左彎待轉區線，用以指示左彎車輛可在直行時相時段進入待轉區，等候左轉，左轉時相終止時，禁止在待轉區內停留。」次依交通部109年11月2日交路字第1095008804號函釋略以：「車輛面對紅燈亮起後，車身仍超越停止線並足以妨害其他方向人（若有行人穿越道）、車通行視同闖紅燈。」

▲必須在綠燈時機進入待轉區線內，並等到號誌有「左轉箭頭綠」亮起後才能進行左轉。

以中央路「左轉彎待轉區線」等待左轉中山路為例，必須是在綠燈時機進入待轉區線內，並等到號誌有「左轉箭頭綠」（綠色左轉彎箭頭燈）亮起後才能左轉至中山路。而「紅燈跨越停止線」即違反道路交通管理處罰條例第63條第2項第3款規定：「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」將處新臺幣（以下同）900元以上1,800元以下罰鍰，如「紅燈跨越停止線進入左轉彎待轉區線內覆蓋行人穿越線」則有妨害其他方向人、車通行之虞，視同闖紅燈，即違反處罰條例第53條第1項規定，將處1,800元以上5,400元以下罰鍰。

縣警局表示，中山路與中央路口鄰近慈濟醫院，常有救護車或家屬送病患就醫，該處車流量相較其他路口大，在完成中央路陸橋拆除及施作左轉彎專用車道工程後，將會有更多行人使用行人穿越線穿越馬路、路口也將會有更多車輛交織，為了維護用路人安全，呼籲鄉親能確實遵守相關規定，維護公眾行的安全。

