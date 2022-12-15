車主注意了！　屏東監理站提醒：車輛強制險未投保「最高可罰3.2萬」

▲微型電動自行車掛牌納管也要投保強制險 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「你的車輛強制險保了沒? 」強制汽車責任保險法修法實施自今年11月30日起，未投保汽機車強制險擴大舉發，如有違反道路交通管理處罰條例(如逕行舉發超速、闖紅燈照相等)將併同舉發強制險違規，最高可罰3.2萬元，屏東監理站提醒民眾一定要特別注意。

屏東監理站說，另因應微型電動二輪車申領牌照，微型電動二輪車未投保強制險違規，可開罰750元至1500元。如未投保汽車強制險肇事者從現行的6000元至3萬元，提高至9000元至3.2萬元。

據了解，有不少車主因違規被開單後被併科未投保強制險的罰款部分，才發現事情大條，在繳罰款時發生爭論。

屏東監理站提醒大家，現行違反強制險舉發通知單，已增加強制汽車責任保險重新投保繳費資訊方便車主至便利超商或透過QR Code刷卡繳交保險費，亦可利用網路投保，相當便利；更多資訊可至監理服務網>強制險擴大併同舉發專區查詢(網址連結：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-car/car/insuranceReport/insuranceReportDoc)。