把握半導體機會之窗！清大校長率團訪美獲成果「10計畫進行中」

▲清大校長高為元（左三）率團訪美，已有10個計畫進行中，圖為拜訪美國國家科學基金會。（圖／清大提供）

記者許敏溶／台北報導

美國總統拜登在今年八月簽署晶片法案，更形容是「一世代才有一次投資美國機會」，熟悉美國文化的清大校長高為元，本（12）月初率團赴美10天，拜訪美國科學基金會等政府機構與柏克萊加大等名校，今（22日）宣布成果，這趟行程不僅為台美學研交流開啟一扇前所未有的機會之窗，開啟雙方人才培育、實驗室交流及業界合作，目前至少已有十個計畫正在進行中。

拜登簽署晶片法案，除了對美國晶片製造業提供527億元補貼，還包括未來10年投注2千億美元在科學研究，特別是AI人工智慧、機器人、量子電腦等科技領域，並授權資助建立20個「區域技術中心」，連結研究型大學產業共同推動技術創新。

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▲清大校長高為元（右）今天宣布率團訪美成果，目前已有10個計畫進行中。（圖／許敏溶攝）

小四就移民美國的清大校長高為元，在威斯康辛大學麥迪遜分校任教長達達18年，相當熟習美國文化，在拜登推出晶片法案後，認為這正是台灣機會，於是在本月初率團前往美國，拜會美國國家科學基金會、國家標準技術研究所（NIST）、美國國務院教育文化事務局等政府單位，以及柏克萊加大、馬里蘭大學、洛杉磯加大等名校，以及IBM。

清大也在天舉行記者會說明成果，高為元表示，會選在這個時間訪美，就是希望在跨政府部門資源整合及分配尚未定案的第一時間，與美方建立互信及雙贏的合作方式，以清華大學為平台，與美國政府機構及研究型大學合作研究並培育人才，而且台灣在半導體領域擁有領先的製程技術及完整供應鏈，美方則在軟體設計上掌握優勢，台美合作既是互補、也是雙贏。

高為元也表示，目前已經和美國政府單位、大學、業界有初步合作計畫，「約有十個計畫正在進行中」，像是國家標準技術研究所認為，與清華的合作可從培育人才開始，建立重點實驗室交流機制；柏克萊加大提議尋求企業贊助支持，在清大設立可串接多方合作的國際平台，雙方未來可共同建立半導體研究團隊；洛杉磯加大校長布洛克提議兩校，建立更多如半導體等特定領域的交換學生及學程計畫。

此外，高為元指出，紐約州政府將在奧爾巴尼(Albany)設立半導體園區，並研究設立國家半導體技術中心，將使大紐約地區成為美國未來幾年發展半導體的重要地區，「加強與此地區大學合作，將是清華未來發展全球連結的重點。」

▲▼清大校長高為元率團訪美，上圖為拜訪IBM，下圖為拜會馬里蘭大學校長派斯。（圖／清大提供）