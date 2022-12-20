兩岸半導體合作與挑戰？　劉兆玄：中美大環境「台灣有選邊站」　

▲ 兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

2022年兩岸企業家峰會今（20）日上午在福建廈門舉行，台灣方面理事長劉兆玄率團參加大會。談到後疫情時代台商在陸發展和困境，以及大陸與台灣合作半導體未來面臨挑戰。劉兆玄接受媒體訪問指出，這次參訪台積電南京廠，超高效率讓人印象深刻，但後面投資二期計畫因「非商業因素」有些舉旗不定，由於受限整體大環境必須考慮中美關係，台灣有選邊站，造成後續影響程度有多少，「如人飲水，冷暖自知」。

劉兆玄一行人本月8日在北京隔離出關後，展開十多天訪行程，這也是他接下峰會職務後，首次親自訪問大陸。談到日前去台積電南京廠參訪。他表示，台積電在南京設廠整體環境，生產效率幾乎和台灣效率「相差無幾」，短時間內做到這樣程度，十分厲害，讓人印象深刻。

他也指出，「南京台積電後面投展的二期計畫，受到『非商業因素』影響，現在是舉旗不定。比如有一塊很漂亮的土地，跟第一期一模一樣，暫時停止，可能要有其他解決，也不是南京廠可以自己做決定。」

劉兆玄說，兩岸在半導體領域上合作，必須考慮大環境因素，就是中美關係。「台灣現在有選邊站，影響程度多少，不是一下子講得清楚，自己也不是這方面的專家，如人飲水，你自己喝了就知道。」

問到鴻海持股紫光事件，劉兆玄指出，「我不太清楚這件事情，因為事情發生非常突然，至少郭總也沒跟我談過這個事情。」

▲劉兆玄訪問大陸，主要了解台商困難。（圖／記者任以芳攝）

這次劉兆玄訪問大陸，主要解決台商面臨的困境。他也指出，舉例疫情期間台商招工緊張、擔心停電（拉閘限電）被迫停工、疫情衝擊出貨物流。尤其中美貿易戰和科技戰也「殃及池魚」，兩個大國之間過去存在多年的供應鏈，完全被打亂了。

劉兆玄一行人也和大陸方面溝通過程中，建議讓台商有機會進入大陸內需市場，有些大的台資企業已經做到，中小企業必須做改變。現在大陸也改變策略，用內需循環去帶動「雙循環」，台商必須抓緊機會融入內需循環，變成大陸新產業鏈當中一環，可以存活下來。

針對大陸對台政策，多台資企業未必能讀懂後面的意義。劉兆玄希望，未來台灣方面平台可以找專家和大陸官員，幫助台商解讀政策，從旁協助轉型，融入大陸的產業鏈。

另外，有些企業願意接受轉型「數字化」或節能減碳、低排放等產業商機。劉兆玄說，「只要願意去衝一下。我們也非常協助願意協助他們在就地轉型升級融入。」

最後，談到台灣水產品、食品被「暫停進口」，小三通和航點恢復？劉兆玄重申，這些必須政府出面來解決問題，峰會平台可以去收集台商想法和需求，提供政府來做參考。「最後還是要雙方來談，我們企業平台只能轉達建議，希望隨著疫情緩和後，兩岸恢復正常交流，這是普遍台商心聲，我們也有和各地政府反映。」