　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸半導體合作與挑戰？　劉兆玄：中美大環境「台灣有選邊站」　

▲▼ 兩岸企業家年會、劉兆玄、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

2022年兩岸企業家峰會今（20）日上午在福建廈門舉行，台灣方面理事長劉兆玄率團參加大會。談到後疫情時代台商在陸發展和困境，以及大陸與台灣合作半導體未來面臨挑戰。劉兆玄接受媒體訪問指出，這次參訪台積電南京廠，超高效率讓人印象深刻，但後面投資二期計畫因「非商業因素」有些舉旗不定，由於受限整體大環境必須考慮中美關係，台灣有選邊站，造成後續影響程度有多少，「如人飲水，冷暖自知」。

劉兆玄一行人本月8日在北京隔離出關後，展開十多天訪行程，這也是他接下峰會職務後，首次親自訪問大陸。談到日前去台積電南京廠參訪。他表示，台積電在南京設廠整體環境，生產效率幾乎和台灣效率「相差無幾」，短時間內做到這樣程度，十分厲害，讓人印象深刻。

他也指出，「南京台積電後面投展的二期計畫，受到『非商業因素』影響，現在是舉旗不定。比如有一塊很漂亮的土地，跟第一期一模一樣，暫時停止，可能要有其他解決，也不是南京廠可以自己做決定。」

劉兆玄說，兩岸在半導體領域上合作，必須考慮大環境因素，就是中美關係。「台灣現在有選邊站，影響程度多少，不是一下子講得清楚，自己也不是這方面的專家，如人飲水，你自己喝了就知道。」

問到鴻海持股紫光事件，劉兆玄指出，「我不太清楚這件事情，因為事情發生非常突然，至少郭總也沒跟我談過這個事情。」

▲▼ 兩岸企業家年會、劉兆玄、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲劉兆玄訪問大陸，主要了解台商困難。（圖／記者任以芳攝）

這次劉兆玄訪問大陸，主要解決台商面臨的困境。他也指出，舉例疫情期間台商招工緊張、擔心停電（拉閘限電）被迫停工、疫情衝擊出貨物流。尤其中美貿易戰和科技戰也「殃及池魚」，兩個大國之間過去存在多年的供應鏈，完全被打亂了。

劉兆玄一行人也和大陸方面溝通過程中，建議讓台商有機會進入大陸內需市場，有些大的台資企業已經做到，中小企業必須做改變。現在大陸也改變策略，用內需循環去帶動「雙循環」，台商必須抓緊機會融入內需循環，變成大陸新產業鏈當中一環，可以存活下來。

針對大陸對台政策，多台資企業未必能讀懂後面的意義。劉兆玄希望，未來台灣方面平台可以找專家和大陸官員，幫助台商解讀政策，從旁協助轉型，融入大陸的產業鏈。

另外，有些企業願意接受轉型「數字化」或節能減碳、低排放等產業商機。劉兆玄說，「只要願意去衝一下。我們也非常協助願意協助他們在就地轉型升級融入。」

最後，談到台灣水產品、食品被「暫停進口」，小三通和航點恢復？劉兆玄重申，這些必須政府出面來解決問題，峰會平台可以去收集台商想法和需求，提供政府來做參考。「最後還是要雙方來談，我們企業平台只能轉達建議，希望隨著疫情緩和後，兩岸恢復正常交流，這是普遍台商心聲，我們也有和各地政府反映。」

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
辱女星「偷吃別人老公」　蘿莉塔挨告200萬！出庭喊冤
鴿子茶飲開幕！　22分店「百杯手搖飲」16天免費喝
好友過世5天　色男登門性侵她女兒
廖老大前加盟主成立鴿子茶飲！　22苦主「4點控告」曝
父植物人母嬤雙亡　小兄妹剩311元！企業家出手了
快訊／全台最大軒禾合作社倒閉！負責人神隱
快訊／中華郵政明調升存款利率！最高調幅曝
網紅硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力神盃　球迷氣瘋
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸半導體合作與挑戰？　劉兆玄：中美大環境「台灣有選邊站」　

陸多地發現BQ.1、XBB！　官方揭「新增死亡個案僅5例」原因

專家稱「男性確診影響精子質量不必恐慌」　陸網友：當年可不是這麼說

山東人妻確診「醒來全家都跑了」崩潰大哭！物資被搬空只留爛水果

和陌生男車內幽會被抓包！人妻辯「為貼補家用」...網1原因支持

陸前工信部長肖亞慶受賄　認錯繳清非法所得「降8級」強制退休

上海病人排隊4小時「只分到2粒藥」氣炸　有人當場等到昏厥

上海民眾醫院排長龍　有人高燒不支昏倒...有人排4小時只領2顆退燒藥

王滬寧向峰會致賀信　「堅持一中、九二共識、促經濟」

陸傳醫院太平間屍體爆滿！　官方公布「新增死亡5例」均在北京

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

兩岸半導體合作與挑戰？　劉兆玄：中美大環境「台灣有選邊站」　

陸多地發現BQ.1、XBB！　官方揭「新增死亡個案僅5例」原因

專家稱「男性確診影響精子質量不必恐慌」　陸網友：當年可不是這麼說

山東人妻確診「醒來全家都跑了」崩潰大哭！物資被搬空只留爛水果

和陌生男車內幽會被抓包！人妻辯「為貼補家用」...網1原因支持

陸前工信部長肖亞慶受賄　認錯繳清非法所得「降8級」強制退休

上海病人排隊4小時「只分到2粒藥」氣炸　有人當場等到昏厥

上海民眾醫院排長龍　有人高燒不支昏倒...有人排4小時只領2顆退燒藥

王滬寧向峰會致賀信　「堅持一中、九二共識、促經濟」

陸傳醫院太平間屍體爆滿！　官方公布「新增死亡5例」均在北京

想逆轉脂肪肝？營養師曝飲食秘訣

員警分局前「挪機車」出勤　騎士「閃一下」自摔送醫

8酒駕犯拒繳罰款　桃園分署展魄力查封房屋...共同持有也不放過

《角頭》影集開拍「龍劭華、小鬼有望回歸？」　王陽明賣關子：有驚喜

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

小美人魚紅髮、大氣女團長直髮，2023「最新髮型範本」一次看

佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

THE聯盟2023年升級服務網絡　更多2.3萬箱新型節能船投入北歐線

金管會續盯國泰蔡家「產金分離」　將要求提說明

Jessica泳裝造型性感曲線畢露　搭卡地亞手環洩富千金氣息

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

陸醫院屍體堆積　焚化爐24小時運作

他臉皮能拉10cm遭勸盡速就醫：恐怖罕見病

陸年輕人流行「交嘴友」　單純「接吻」不戀愛也不上床

71歲父抱病跑3家醫院　女兒泣：說白就是等死

習近平談憲法實施「取得歷史性成就」

看婚禮影片發現被戴綠帽！新娘竟是自己老婆他提告

北京市應對搶藥潮　加快海外採購接受多省馳援

廣東珠海買藥推限量實名制　退燒藥拆盒零售

小米驚傳年底大裁員　規模或達15％

上海民眾醫院排長龍 有人高燒不支昏倒...有人排4小時只領2顆退燒藥

陸傳醫院屍體爆滿　官方：新增死亡5例

陸人妻確診「醒來全家都跑了」超崩潰

會有意想不到的奇效！ 小紅書網友教成人與孩童搶退燒藥惹議

更多熱門

相關新聞

73.2%民眾同意兵役延長一年　服役四個月69%認為不合理

73.2%民眾同意兵役延長一年　服役四個月69%認為不合理

台灣民意基金會20日公布最新民調，針對兵役延長的問題，有73.2％的民眾同意延長一年，民意也顯示，二十歲以上台灣人中，六成九認為面對中共武力威脅，台灣當前役男只須服四個月軍事訓練役的制度是不合理的。

兵役延長「國防部只是執行單位」　梁文傑點名一人應出面說明

兵役延長「國防部只是執行單位」　梁文傑點名一人應出面說明

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」

3萬台資企業在江蘇

3萬台資企業在江蘇

南京兩岸企業家峰會永久會址啟用　

南京兩岸企業家峰會永久會址啟用　

關鍵字：

半導體兩岸劉兆玄

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面