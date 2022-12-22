成人自發性腹股溝瘀青　屏基發現全球文獻首例…住院14天死亡

▲屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

新生兒身上常見的腹股溝瘀青，竟在52歲男性身上出現，這是全球文獻上的首例！屏東基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院李永葉教授，將此特殊病例的治療過程寫成論文投稿英國醫院醫學雜誌(British Journal of Hospital Medicine)，3天就通過審核並在今年10月刊登。

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一名52歲男性因為C肝帶原合併肝硬化導致肝昏迷，意識不清，送到屏基急診緊急住院。住院第二天，屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮在病人的右側腹股溝發現約15公分的瘀青，由於病人沒有遭遇外力碰撞，在抽血及電腦斷層檢查後，排除急性胰臟炎、後腹腔出血的可能。但因為有大量腹水及肝臟脾臟腫大，於是再抽驗腹水，發現腹水為出血性轉滲液(bloody transudative ascites)；胃鏡也發現胃黏膜有蛇皮狀的紅腫，呈現肝門靜脈高壓的狀態。病人最後因為上消化道大出血而不幸離世。

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮表示，自發性的腹股溝瘀青(stabler’s sign)，通常出現在小孩後腹腔出血或新生兒出生時經產道造成肝撕裂，文獻上沒有成人案例，而且是與肝門靜脈高壓相關。在馬來西亞消化醫學會理事長李永葉教授協助下將案例寫成論文投稿英國醫院醫學雜誌，沒想到3天就通過審核獲得刊登。

富有研究精神的蔡元榮醫師每年都有論文登上國際醫學期刊，去年一篇, 因肚臍周圍出現不明原因瘀青確診為肝癌的罕見病例論文，就獲得世界頂尖內科期刊－澳洲醫學期刊（Medical Journal of Australia）刊登。

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮提醒民眾，B型肝炎、C型肝炎等慢性病毒性肝炎是導致肝癌的主要原因之一，而這些慢性病毒性肝炎絕大部分沒有症狀，建議大家到可以到醫療院所做BC肝的篩檢並定期追蹤。尤其肝病患者若常出現不明原因的瘀青，就要留意是否肝病惡化，儘快接受檢查。