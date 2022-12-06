腦中風搶救+居家復健　屏東基督教醫院團隊無縫接軌

▲▼屏東基督教醫院治療腦中風 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民間傳說「一人中風全家發瘋」道出腦中風失能後遺症對家庭的衝擊，屏東基督教醫院神經團隊的顱內動脈取栓術、靜脈血栓溶解劑治療，銜接復健科及中醫科的後期照護，腦中風治療全程無縫接軌，病人在3個月的黃金治療期後，8成能恢復自理生活能力，減輕家屬照顧壓力。

屏基神經內科主任陳昶宏指出，腦中風有8成是缺血性，2成是出血性，當急性腦動脈阻塞發生時，腦細胞將因血流供應不足而缺血壞死，每延遲1分鐘，就有200萬腦細胞受損。

針對大血管栓塞的缺血性腦中風，目前醫界公認最高等級的治療方式就是顱內動脈取栓術，在發病8小時內利用腦導管將阻塞腦血管的血塊取出，不必開腦，打通腦血管，減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度。依據研究結果顯示，腦導管取血栓後3個月46%的病人能夠恢復生活自理，自己照顧自己。

9月初，萬巒鄉75歲陳女士感覺身體乏力到屏基急診，檢查確認是急性缺血性腦中風，屏基腦中風團隊在其發病4小時內完成顱內動脈取栓成功取出血塊，腦部血流幾乎完全恢復暢通。近期屏基神經內、外科醫師已完成4例顱內動脈取栓，順利救回4位腦血管阻塞中風病人的性命。

為了協助病人把握復健黃金期，屏基於2014年成立專責的腦中風急性後期照護病房，提供中風患者物理、職能、語言等的所有的復健治療以及中醫針灸，8年來共照顧748人。

復健科主任王重元表示，經過4至12周的住院復健，基本日常生活功能平均分數(巴士量表)從嚴重依賴的43.2分提升到中度依賴的65.8分，基本生活能力沒問題。今年6月再導入屏東地區首度開辦的腦中風居家復健服務，服務範圍從高樹到萬巒，復健治療師每天到府提供半小時的復健治療，並指導病人及家屬如何在家持續練習，截至11月底已服務712人次，病人及家屬對於不用久住醫院、不用出門，在家就能獲得復健服務，滿意度達百分百。

李奶奶，93歲，6/21腦幹梗塞中風，右側手腳幾乎不能活動，無法翻身、坐起，7/5出院返家，翌日開始腦中風居家復健服務，經過6周上下肢肌力強化，與動作姿態的指導訓練，李奶奶已經可以拿著助行器自力行走。內埔65歲陳女士10/6入院，在屏基接受腦中風住院及居家急性後期照護兩個月後，吃飯、如廁完全不必麻煩家人，還可以去香蕉園巡視。看到太太的進步，林先生說「很驚訝，發病的時候不會坐、不能走，現在治療師能來家裡，不用載出載入，真的很方便」

腦中風搶救分秒必爭，屏基神經內科陳昶宏主任強調，要降低腦中風失能風險，除了第一時間覺察症狀外，同時也要將病人正確地送到可以施打靜脈血栓溶解劑以及進行顱內動脈取栓術的醫院就醫，減少轉院消耗的時間。「及早發現、及早送醫治療」後續再把握黃金期的復健，就可以讓病患重拾自信，減少家庭照顧者負擔。