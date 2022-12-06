　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

腦中風搶救+居家復健　屏東基督教醫院團隊無縫接軌

▲屏東基督教醫院腦中風治療 。（圖／屏基提供，下同）

▲▼屏東基督教醫院治療腦中風 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民間傳說「一人中風全家發瘋」道出腦中風失能後遺症對家庭的衝擊，屏東基督教醫院神經團隊的顱內動脈取栓術、靜脈血栓溶解劑治療，銜接復健科及中醫科的後期照護，腦中風治療全程無縫接軌，病人在3個月的黃金治療期後，8成能恢復自理生活能力，減輕家屬照顧壓力。

屏基神經內科主任陳昶宏指出，腦中風有8成是缺血性，2成是出血性，當急性腦動脈阻塞發生時，腦細胞將因血流供應不足而缺血壞死，每延遲1分鐘，就有200萬腦細胞受損。

針對大血管栓塞的缺血性腦中風，目前醫界公認最高等級的治療方式就是顱內動脈取栓術，在發病8小時內利用腦導管將阻塞腦血管的血塊取出，不必開腦，打通腦血管，減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度。依據研究結果顯示，腦導管取血栓後3個月46%的病人能夠恢復生活自理，自己照顧自己。

▲屏東基督教醫院腦中風治療 。（圖／屏基提供，下同）

9月初，萬巒鄉75歲陳女士感覺身體乏力到屏基急診，檢查確認是急性缺血性腦中風，屏基腦中風團隊在其發病4小時內完成顱內動脈取栓成功取出血塊，腦部血流幾乎完全恢復暢通。近期屏基神經內、外科醫師已完成4例顱內動脈取栓，順利救回4位腦血管阻塞中風病人的性命。

為了協助病人把握復健黃金期，屏基於2014年成立專責的腦中風急性後期照護病房，提供中風患者物理、職能、語言等的所有的復健治療以及中醫針灸，8年來共照顧748人。

復健科主任王重元表示，經過4至12周的住院復健，基本日常生活功能平均分數(巴士量表)從嚴重依賴的43.2分提升到中度依賴的65.8分，基本生活能力沒問題。今年6月再導入屏東地區首度開辦的腦中風居家復健服務，服務範圍從高樹到萬巒，復健治療師每天到府提供半小時的復健治療，並指導病人及家屬如何在家持續練習，截至11月底已服務712人次，病人及家屬對於不用久住醫院、不用出門，在家就能獲得復健服務，滿意度達百分百。

▲屏東基督教醫院腦中風治療 。（圖／屏基提供，下同）

李奶奶，93歲，6/21腦幹梗塞中風，右側手腳幾乎不能活動，無法翻身、坐起，7/5出院返家，翌日開始腦中風居家復健服務，經過6周上下肢肌力強化，與動作姿態的指導訓練，李奶奶已經可以拿著助行器自力行走。內埔65歲陳女士10/6入院，在屏基接受腦中風住院及居家急性後期照護兩個月後，吃飯、如廁完全不必麻煩家人，還可以去香蕉園巡視。看到太太的進步，林先生說「很驚訝，發病的時候不會坐、不能走，現在治療師能來家裡，不用載出載入，真的很方便」

腦中風搶救分秒必爭，屏基神經內科陳昶宏主任強調，要降低腦中風失能風險，除了第一時間覺察症狀外，同時也要將病人正確地送到可以施打靜脈血栓溶解劑以及進行顱內動脈取栓術的醫院就醫，減少轉院消耗的時間。「及早發現、及早送醫治療」後續再把握黃金期的復健，就可以讓病患重拾自信，減少家庭照顧者負擔。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／發布通緝「孔祥志」！　台南88槍擊案重大進展
飆車害死人還打記者！靜安會騙光大安區富婆4千萬　50人被逮
壽山挖寶崩了！　結果一場空還賠慘
快訊／棒球場辦公室酒聚！　桃市府科長突倒地猝死
謝金燕19歲同框豬哥亮！　淚憶老爸76歲冥誕
LINE「14款貼圖」免費下載！　爽用到2023年暑假
藏鏡人當媽了！　「公開女兒萌照」罕見現聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投翁夜騎單車摔頭破　2女警護送就醫、代駕平安返家

腦中風搶救+居家復健　屏東基督教醫院團隊無縫接軌

屏東萬丹隱藏版美食！胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

推動新式體能訓練及救災人員管制系統　南消打造全新救災團隊

第11屆微型創業楷模　雲嘉南分署3位楷模獲獎

台南模式全國實施！　教育部允下學年各校免費供生理用品

男子駕車使用手機通話　永康警深夜地攔檢當場查獲槍毒

全國首創新北技職名人賞　侯友宜：鼓勵孩子勇敢追逐夢想

日本笠間市長首次蒞府拜會　黃偉哲盼深化台日雙方農產交流

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

南投翁夜騎單車摔頭破　2女警護送就醫、代駕平安返家

腦中風搶救+居家復健　屏東基督教醫院團隊無縫接軌

屏東萬丹隱藏版美食！胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

推動新式體能訓練及救災人員管制系統　南消打造全新救災團隊

第11屆微型創業楷模　雲嘉南分署3位楷模獲獎

台南模式全國實施！　教育部允下學年各校免費供生理用品

男子駕車使用手機通話　永康警深夜地攔檢當場查獲槍毒

全國首創新北技職名人賞　侯友宜：鼓勵孩子勇敢追逐夢想

日本笠間市長首次蒞府拜會　黃偉哲盼深化台日雙方農產交流

黑幫囂張、招待所連環爆　黃明昭下令全國大掃黑：有證據就辦

看好醫療產業發展　杏一明年積極展店「搶攻社區型門市市場」

「大腸鏡」多久照一次？醫曝「3大高風險族」：3年必照一次

明年經濟成長率估2.75％　國民黨團：政府除口號治國拿不出具體作為

柯文哲搭廉航返台被爆耍特權要求VIP待遇　北市府：空穴來風

台南學甲88槍案兇嫌曝光！　台南地檢正式通緝50歲男子孔祥志

練台生、蔡明忠大和解　練董不再金援北都有線電視

有線電視+寬頻3年1800元　台北有線電視搶客戶上演「割喉戰」

海空貨運高峰已過　中菲行11月營收年減43.2%　但後續仍將享有一定獲利

天母磺溪豪宅毛胚屋入手4年沒動過　讓利794萬脫手

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

地方熱門新聞

3姊弟火場慘死　陌生阿伯登門送暖

日本笠間市長首次蒞府拜會

2同學當選里長　桃園上大國小同學會嗨爆

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

男子駕車使用手機通話永康警查獲槍毒

肌力等同戰力消防猛男尬大輪

南消五大打造全新救災團隊

台南模式全國實施！

亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道推向國際

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

台電新營捐年菜助孤老

台中豐原警分局辦調職員警歡送會

花蓮勇士曾聖光骨灰返台　花蓮各界靈堂哀弔

台南市17處新建置科技執法1日啟動

更多熱門

相關新聞

醫師偷吃護理師　護理師生子還須賠80萬

醫師偷吃護理師　護理師生子還須賠80萬

已婚的錢姓護理師與同院的醫師有染，還替對方生孩子。錢女原本希望對方能離婚與她另結家庭，但等了3年都沒結果，最後帶著孩子到醫生家要求給個交代，醫師娘才知枕邊人的背叛。醫師娘起訴向錢女求償，一審判賠80萬，案經上訴，高院二審仍判賠80萬。全案確定。

醫示警：牙齒爛「罹4種疾病」機率增！

醫示警：牙齒爛「罹4種疾病」機率增！

真超狂學霸！26歲三師資格考全通過

真超狂學霸！26歲三師資格考全通過

偷賣安眠藥被勒索百萬　醫師自首求解脫

偷賣安眠藥被勒索百萬　醫師自首求解脫

名醫與女師鬧出人命　法官判月付2萬養到大

名醫與女師鬧出人命　法官判月付2萬養到大

關鍵字：

中風發瘋屏東基督教醫院陳昶宏神經內科醫師屏基

讀者迴響

熱門新聞

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

更多

最夯影音

更多
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面