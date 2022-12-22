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新竹單親媽太操勞「吐血身亡」！11歲獨子趴冰櫃哭喊：媽媽起來

▲▼新竹單親媽媽吐血身亡。（圖／翻攝臉書）

▲新竹單親媽媽吐血身亡，留下了年僅11歲的兒子。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

新竹市39歲的吳姓女子是位單親媽媽，沒想到突然腸胃出血、吐血，送醫後不治身亡，留下了年僅11歲的兒子。母親驟逝後，男童暫時由姑姑照顧，突如其來的噩耗也令他崩潰痛哭，趴在冰櫃上喊著「媽媽起來」，處境令人感到鼻酸。

家住新竹尖石的吳姓女子家境清寒、平時靠著打零工，養活自己與國小4年級的兒子，工作十分不穩定，因此沒有留下多餘的積蓄，家裡的環境也十分簡陋，浴室的牆壁、門看起來都十分有歷史，睡覺的地方則是在木頭地板上打地鋪，看得出生活並不寬裕。

▼男童家裡的環境看起來十分斑駁、簡陋，睡覺的地方也是在木板上打地鋪。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹單親媽媽吐血身亡。（圖／翻攝臉書）

吳女近日感到身體不適，豈料演變成腸胃大出血、吐血，送醫搶救無效，享年39歲。目前男童由姑姑代為照顧，但因為姑姑家境也不好，沒有多餘的錢處理後事，只能在網路上發起募款，希望能讓弟媳安息。

▲▼新竹單親媽媽吐血身亡。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹39歲單親媽媽工作太操勞，在家中吐血身亡。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹單親媽媽吐血身亡。（圖／翻攝臉書）

男童突然失去母親，在靈堂內崩潰大哭，還趴在冰櫃上，對著母親的遺體哭喊「媽媽起來」。為了不讓孩子知道事情真相，姑姑只能說出善意的謊言，告知「媽媽累了、睡著了」。

所幸貼文引起廣泛討論，也有許多善心人士湧入捐款，才能讓吳女安息。這次募集到的金額超出了喪葬所需的費用，家屬相當感謝善心人士的幫忙，多的錢、物資會作為男童的生活教育費來使用，讓孩子能夠平安長大。

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