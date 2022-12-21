女特助月薪2萬「董事長匯2千萬」　經理公開質疑挨告獲無罪

▲新竹一女特助月薪2萬，不過董事長匯了2千萬公司款項給她。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一朱姓總經理得知，公司董事長匯款2千萬到女特助帳戶，且女特助月薪僅2萬，卻能經常搭高鐵往返高雄和新竹兩地，光是高鐵票就不只2萬，懷疑兩人有特殊關係，遂在開會時跟員工表示董事長和女特助「關係非比尋常」。消息傳到董事長耳裡，怒告朱男毀謗。新竹地院審理，認為董事長確實將公司款項匯入女特助帳戶，朱男並未貶損董事長名譽，判他無罪。

林姓董事長指控，朱男於2020年8、9月間，召集公司幾位工程師開會，會議間向員工表示「董事長與董事長特助有不正常男女關係」，讓他覺得名譽受損，憤而上警局告朱男毀謗。

全案審理時，朱男辯稱自己只說他們關係「非比尋常」，並非指女特助是「小三」，且因董事長將公司2千多萬款項匯入女特助的帳戶，且女特助薪水才2萬，卻能經常坐高鐵往返高雄和新竹兩地，光是高鐵票就超出薪水，他才會有此番言論。

法官查閱相關證據，發現該公司於2020年8月至9月間，因公司款項金流有疑義，經會計師務所初步查核，發現款項自公司匯入董事長和女特助的戶頭，疑似遭到侵占，朱男因在開會時向員工質疑兩人關係，以強調董事長在公司帳款上有疑義，認為朱男言論雖不免尖酸刻薄而帶有負面意義，但並未逾越必要之限度，也未貶低董事長合理的社會評價，判朱男無罪，全案還可上訴。

