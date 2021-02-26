　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

輕鬆出遊又省錢！228連假搭客運桃園-高雄優惠票價470元

▲228連假搭客運，輕鬆出遊又省錢。（圖／中壢監理站提供）

▲228連假搭客運，輕鬆出遊又省錢。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，公路總局中壢監理站26日表示，該局於 228連假實施多項客運票價及轉乘優惠措施，自26日0時起至3月1日24時止提供多項交通優惠措施，包含90條國道客運路線享平日(或85折)票價優惠、43條台灣好行路線電子票證半價，以及所有國道客運、臺鐵及高鐵轉乘在地客運享一段票。

另外，於連假期間國道客運路線如國光客運「1862桃園—高雄」優惠票價為470元，「1863」中壢—臺中優惠票價為200元；另規劃至桃園地區遊玩之民眾，可多加利用台灣好行「大溪快線」、「石門水庫線」及「小烏來線」等，遊覽大溪老街、大溪陵寢、慈湖、舊百吉隧道、大溪老茶廠、角板山行館、小烏來天空步道、十一份活魚街、石門大草坪、三坑老街、石門山及石門水庫等，品嘗美食、健行飽覽各地之美，若能同時搭配「iBus」公路客運APP，即可輕鬆掌握班車動態，搭車轉乘全都通。

中壢監理站站長吳金全表示，因應秋冬疫情防治專案延長，已督導轄內客運業者加強辦理場站、車輛消毒與量測體溫等防疫措施，讓民眾能安心搭乘大眾運輸；同時也請民眾配合於進入客運場站、搭乘國道及公路客運乘車期間應確實配戴口罩，車內禁止飲食，大家一起防疫，共創安全健康的生活環境。

・10包經典零食＋可愛收納箱389元！箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得

ET快訊
大甲媽祖9天8夜遶境　期程出爐
快訊／男登花蓮屏風山墜谷！手部開放性骨折無生命跡象
7歲童路邊推鷹架玩！下秒高壓電竄身變火球燒成焦屍影片曝
「鼠薯」爆氣直播10天圈粉10萬人！鳳梨浪子歷史起底
快訊／罔腰秘密接受調查！衛生局：「人體試驗懷孕」已完成陳述

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

這串組合教室的鑰匙　串起雲林宗教互助共善的人間大愛

畢業＝就業　東森自然美捐美容用品與宜蘭聖母專校攜手培育人才

台東新購電動機車補助開跑！最高2萬元　線上申請限400名

疫情衝擊國旅盛行！好山好水零確診　花蓮知卡宣成國旅首選

輕鬆出遊又省錢！228連假搭客運桃園-高雄優惠票價470元

英國袖珍屋藝術家Gerry Welch亞洲首展　中原大學開展！

持續推動空污減量！桃園換「電動機車」再加碼最高補助19000元

節慶不忘防疫！松柏嶺受天宮平安米糕桃縮水　明領回家吃平安

清潔市容也維護人心　黃偉哲親自表揚拾金不昧清潔隊員

林智堅帶路吃新竹湯圓　推30年老店、人氣客家湯圓

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

這串組合教室的鑰匙　串起雲林宗教互助共善的人間大愛

畢業＝就業　東森自然美捐美容用品與宜蘭聖母專校攜手培育人才

台東新購電動機車補助開跑！最高2萬元　線上申請限400名

疫情衝擊國旅盛行！好山好水零確診　花蓮知卡宣成國旅首選

輕鬆出遊又省錢！228連假搭客運桃園-高雄優惠票價470元

英國袖珍屋藝術家Gerry Welch亞洲首展　中原大學開展！

持續推動空污減量！桃園換「電動機車」再加碼最高補助19000元

節慶不忘防疫！松柏嶺受天宮平安米糕桃縮水　明領回家吃平安

清潔市容也維護人心　黃偉哲親自表揚拾金不昧清潔隊員

林智堅帶路吃新竹湯圓　推30年老店、人氣客家湯圓

助最遠邦交國巴拉圭「病歷手寫到電子化」國泰醫院獲外交貢獻獎

夫妻大吵！她失控「3F丟下6歲女兒」自己跟著跳　鄰居狂奔神救援

大甲媽祖遶境期程出爐！國曆4／9子時起駕展開9天8夜

江少慶有能力上大聯盟　吳俊良：不輸王維中

Ella猛誇20歲混血型男　搭檔李玉璽吃醋「衣服手卡都給他」

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看著倒地慘死的愛妻痛哭：對不起

新加坡尪寄信用卡「豪氣隨便刷」　黃瑄一年沒見面感動泛淚

「性感高球乳神」一篇IG貼文賺40萬　商業價值勝老虎伍茲

次世代基因定序納健保　專家達初步共識：從肺癌「小套餐」先開始

「海歸派」來襲！高中生選秀仍吃香？旅外球員看兩大指標

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

影／「有蝴蝶飛入」　中壢彩券行賣出頭彩

嘉義出遊新秘境

聯華電子攜手協力廠鼎眾捐紫外線機器

林長治：發生重大刑案警政署對南北雙重標準

居檢離家3分鐘罰10萬 住所遭查封男子允諾繳清

嘉縣警加強連假交通疏導管制措施

無謂疫情票房不減反增　歌劇院再推YT頻道訂閱暴增4倍

台南2月25日起實施減量供水措施

故宮南院228連假推戶外踏青

2021北港燈會今夜點亮環境光影藝術

「山林秘境咖啡店」爆紅!

228連假　省道疏運措施報您知

更多熱門

相關新聞

雲嘉浪漫櫻花季快來看！搭客運享優惠票價

雲嘉浪漫櫻花季快來看！搭客運享優惠票價

公路總局為疏導228連續假期交通，持續推出疏運優惠措施包括，國道客運平均約85折優惠，台灣好行電子票證半價優惠，城際運輸(高鐵、臺鐵、國道客運)轉乘地區客運一段票免費，東部地國道客運及租車優惠；其中日統客運國道路線均優惠50元，和欣客運最低有8折優惠。

「超商228連假優惠」一次看

「超商228連假優惠」一次看

連假必看8大燈海還有720秒花火秀

連假必看8大燈海還有720秒花火秀

228優惠懶人包咖啡、果茶第2杯半價

228優惠懶人包咖啡、果茶第2杯半價

228連假「全台3間飯店優惠」

228連假「全台3間飯店優惠」

關鍵字：

228連假搭客運中壢監理站

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

辛龍身影突現蹤《小明星》！

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

55歲的邰智源到底在拚什麼？

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

台中男睡醒感覺「屁股痛痛」！下秒學長淡定回話崩潰

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面