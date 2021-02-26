輕鬆出遊又省錢！228連假搭客運桃園-高雄優惠票價470元

▲228連假搭客運，輕鬆出遊又省錢。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，公路總局中壢監理站26日表示，該局於 228連假實施多項客運票價及轉乘優惠措施，自26日0時起至3月1日24時止提供多項交通優惠措施，包含90條國道客運路線享平日(或85折)票價優惠、43條台灣好行路線電子票證半價，以及所有國道客運、臺鐵及高鐵轉乘在地客運享一段票。

另外，於連假期間國道客運路線如國光客運「1862桃園—高雄」優惠票價為470元，「1863」中壢—臺中優惠票價為200元；另規劃至桃園地區遊玩之民眾，可多加利用台灣好行「大溪快線」、「石門水庫線」及「小烏來線」等，遊覽大溪老街、大溪陵寢、慈湖、舊百吉隧道、大溪老茶廠、角板山行館、小烏來天空步道、十一份活魚街、石門大草坪、三坑老街、石門山及石門水庫等，品嘗美食、健行飽覽各地之美，若能同時搭配「iBus」公路客運APP，即可輕鬆掌握班車動態，搭車轉乘全都通。

中壢監理站站長吳金全表示，因應秋冬疫情防治專案延長，已督導轄內客運業者加強辦理場站、車輛消毒與量測體溫等防疫措施，讓民眾能安心搭乘大眾運輸；同時也請民眾配合於進入客運場站、搭乘國道及公路客運乘車期間應確實配戴口罩，車內禁止飲食，大家一起防疫，共創安全健康的生活環境。

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