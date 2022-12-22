揪團嗑！韓國爆辣「麻藥爽辣炸雞」來了　還有超狂「隱藏版吃法」

▲最新「麻藥爽辣炸雞」來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

爆辣新口味報到！韓國人氣連鎖炸雞品牌「NENE CHICKEN」強勢推出超罪惡「麻藥爽辣炸雞」，特意選用韓國進口辣醬搭配酥脆炸雞，更附贈香菜任意搭配，打造最狂台韓混搭組合，並加碼推出「隱藏版吃法」，通通不能放過，12月23日起全門市開吃，數量有限、售完為止。

▲麻藥爽辣炸雞還附贈香菜。

NENE CHICKEN最新「麻藥爽辣炸雞」來了，引進韓國原汁原味的特製「最高辣度醬料」，搭配店內招牌炸雞，入口先是吃到經典韓式甜醬滋味，接著竄出辣感，挑戰嗜辣者的味蕾，每份還附贈新鮮香菜任搭，每一口都超滿足；加碼還有「隱藏版吃法」，點上一份帶有濃郁麻油香的韓式拳頭飯捏成一口吃形狀，沾著超辣醬料打造罪惡「麻藥炸雞拌飯」，通通超欠吃，且麻藥爽辣炸雞除單點、半半炸雞、半半半炸雞組合外，還有「麻藥爽辣炸雞+迷你版韓式拳頭飯」套餐選擇，12月23日起限時開吃，數量有限、售完為止。

▲麥當勞辣味雞塊睽違4年回歸。（圖／業者提供）

另，麥當勞超人氣「辣味麥克雞塊」睽違4年重磅回歸，特意把原味麥克雞塊升級成辣味口感，外層麵衣加進來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，雞肉部分則多放了辣椒、白胡椒等辛辣料，每一口都能吃到內外雙重辣感，滿足愛吃辣的速食控，即日起至2023年1月10日限時開吃。

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