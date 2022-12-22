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聖誕一日台北遊！聖誕樹X燈飾X風格小店好友們團聚拍好拍滿　飆5G美照曬一波

▲▼中華電信,5G行動實測,行程。（圖／資料照）

▲浪漫節慶聖誕節來臨，精選好朋友們相聚三大必訪行程好拍又好玩！（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

年度浪漫節慶聖誕節又來了，男女老少在這段期間都能盡享氛圍，《ETtoday新聞雲》為讀者精選台北市區內聖誕fu濃厚的景點，讓好朋友們相聚一整天都能有聊不完的話題！

許久不見的朋友們相見一定有許多話題要分享，台北城捷運站附近就有很多浪漫燈飾或主題氛圍裝飾，在濃厚的聖誕氛圍下邊走邊玩能盡情拍照、曬照，在人潮多的街頭發文少不了高品質5G網路，《ETtoday新聞雲》記者以兩款旗艦手機iPhone 14及Samsung Z Fold4實機測試「中華電信5Ｇ」暢通無阻，實地破解人潮多的地方死角多？5G訊號是否會斷斷續續的狀況？

▲▼中華電信,5G行動實測,行程。（圖／資料照）

▲許久不見的朋友相約咖啡廳興奮話家常，不論是分享美食照或是空閒時滑個IG或打遊戲，都需要超順超穩、超快的5G行動上網。

▲▼ 聖誕一日時髦遊！聖誕樹X燈飾X風格小店好友們團聚拍好拍滿　訊號滿格友誼照曬一波 。（圖／品牌）

▲▼玩手遊最怕Lag，尤其第一人稱射擊遊戲(上)講求殺戮快感，或是MMORPG角色扮演類遊戲(下)，要在地圖上移動戰鬥，網速對玩家來說真的很重要！

▲▼ 聖誕一日時髦遊！聖誕樹X燈飾X風格小店好友們團聚拍好拍滿　訊號滿格友誼照曬一波 。（圖／品牌）

▲▼新三星手機,5G行動實測,行程。（圖／手機截圖）

▲▼新蘋果手機,5G行動實測,行程。（圖／手機截圖）

▲（上）Samsung Z Fold4、（下）iPhone14分別測得中華電信5Ｇ網路的數據。上傳還是下載都很給力，無論多人對戰或是單打獨鬥都能暢快馳騁沙場，攻無不克戰無不勝。

▲▼中華電信,5G行動實測,行程。（圖／資料照）

▲難得偷閒在舒適的咖啡廳放鬆，立刻將合照直接上傳IG讓別人羨慕一下。

第一站

相約好逛又好拍的捷運中山站，先到附近特色咖啡廳享用甜點，在療癒放鬆的空間，和許久不見的朋友們興奮話家常的同時，分享最近看到有趣的影片和社群，直接拿出手機邊聊邊傳資訊，餐點上桌一定要拍下漂亮食物照，在舒適的咖啡廳難得偷閒放鬆，立刻將網美照直接上傳IG讓別人羨慕一下！

▲▼中華電信,5G行動實測,行程。（圖／資料照）

▲中山站的聖誕樹合照，立刻上傳打卡速度很快！

▲▼新三星手機,5G行動實測,行程。（圖／手機截圖）

▲▼新蘋果手機,5G行動實測,行程。（圖／手機截圖）

▲（上）Samsung Z Fold4、（下）iPhone14分別測得中華電信5Ｇ網路的數據。超快上傳與下載速，po照打卡神隊友！

第二站

吃飽喝足直接走出咖啡廳來到中山站的戶外燈飾和聖誕樹，今年以北歐風聖誕樹結合「台北飛翔皮卡丘計畫」，打造浪漫夢幻又帶有一點可愛療癒的聖誕節，彷彿置身北歐國家，讓你秒GET氛圍感滿滿的聖誕樹打卡照，趕緊留下紀念合照上傳IG限動，讓朋友羨慕你！

▲▼中華電信,5G行動實測,行程。（圖／資料照）

▲搭車時掏出手機看影片，擺脫一直轉圈圈狂耗電的陰霾，影片超流暢。

 ▲▼新三星手機,5G行動實測,行程。（圖／手機截圖）

▲▼新蘋果手機,5G行動實測,行程。（圖／手機截圖）

▲（上）Samsung Z Fold4、（下）iPhone14分別測得中華電信5Ｇ網路的數據。影音當道的年代，手機網速一定要有！實測中華電信在移動中觀看影片，展現令人滿意的流暢度。

第三站

搭車移動到台北聖誕燈飾造景非常精彩的信義區，交通時間只是發呆就太無趣了，轉移陣地時想掏出手機打場遊戲或是看幾部YT發燒影片，網路收訊lag只能看著影片定格轉圈圈，手機電量大量消耗最令人煩躁，中華電信5G神助攻，低頭也能享受流暢不卡頓的影音體驗，維持出遊好心情。

▲▼中華電信,5G行動實測,行程。（圖／資料照）

▲3.5米球體星空光廊一定要和好友一起拍下具有紀念意義的美好合照。

信義區的燈飾最廣為人知的就是香堤大道，每年都有很美的聖誕樹以及星空光廊，今年在橫跨兩棟商場中的通廊，打造成3.5米球體星空光廊，大小顆球體交錯相映成美麗背景，一定要和好友一起拍下具有紀念意義的美好合照，也要和遠端的親友視訊讓她也一飽眼福！

▲▼中華電信,5G行動實測,行程。（圖／資料照）

▲和遠端的親友視訊時，儘管現場人潮眾多，聊起天來聲音畫面都同步。

▲▼新三星手機,5G行動實測,行程。（圖／手機截圖）

▲▼新蘋果手機,5G行動實測,行程。（圖／手機截圖）

▲（上）Samsung Z Fold4、（下）iPhone14分別測得中華電信5Ｇ網路的數據。疫情期間大家已習慣透過視訊開會、問候、甚至考試、面試，但大家一定有過破格、lag或是嘴型跟不上音訊的窘境，中華電信5G高上傳與下載速度解決了令人尷尬的煩惱。

象徵銀白雪國的17米巨大夢幻灰耶誕希望之樹在夜晚格外閃耀，天天整點有燈光秀，總是圍滿人潮感受炫目節慶感，特別的是今年還多了飄雪的裝置，雪花一飄下好友們超驚喜，立刻下拍驚奇瞬間合照，為一同出遊的時光留下難忘的回憶！

▲▼中華電信,5G行動實測,行程。（圖／資料照）

▲17米巨大夢幻灰耶誕希望之樹在夜晚格外閃耀，請路人幫拍合照留下難忘的回憶。

一天下來發現「中華電信5Ｇ」很優秀！像是第一站咖啡廳是老舊建築且在戶外區用餐死角很多，非5Ｇ的手機使用起來斷斷續續，直接用旗艦手機iPhone14及Samsung Z Fold4實機測試「中華電信5Ｇ」，訊號非常順暢。就連搭車移動的時候也感覺不到手機訊號變弱的狀況，看影片、玩遊戲都非常順暢，人潮眾多的地方都能感覺網速暢通沒有死角，過程中使用國際權威測速App「Speedtest」現場跑分，發現咖啡廳與車內是網路訊號最弱的地方，但是「中華電信5Ｇ」測得的上傳/下載速度網速都還是相當快速，絲毫不受影響，且兩款旗艦手機iPhone14及Samsung Z Fold4實機測得的每個地點的數據都差不多快！一天下來跑分成績與官方數據差異不大，如同國際權威測速Speedtest®公布的--中華電信連續五年行動網速No.1 再度蟬聯「5G網速」、「行動網速」雙料冠軍！你還在煩惱聖誕節和朋友們去哪玩嗎？不妨跟上ETtoday為您規劃的歡聚行程，把握中華電信5G申辦聖誕優惠，讓回憶加倍完美！

▲▼中華電信,5G行動實測,行程。（圖／資料照）

▲一天下來發現「中華電信5Ｇ」暢通無阻，令人印象深刻！

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