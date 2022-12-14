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飆5G瘋世足！中華電信四季饗宴大方送17800點Hami Point　網讚「很實用」

▲▼中華電信,5G,Hami Point。（圖／取自中華電信官網）

▲不想錯過世足直播，訂閱中華電信精采5G四季饗宴方案最划算！（圖／取自中華電信官網）

消費中心／綜合報導

世界盃足球賽魅力席捲全球！台灣也相當熱衷，每一次進球都讓球迷血脈賁張引爆話題，Hami Video連三日單日流量破千萬，中華電信MOD、Hami Video訂閱數和收視流量更屢創新高，在家、戶外的任何時刻都不想錯過世足直播，網路速度與品質很重要，中華電信5G順穩快的穩定品質，讓你出門在外也能隨時隨地飆5G瘋足球！

運動迷們看足球感受MOD、Hami Video的轉播魅力，訂閱中華電信精采5G四季饗宴方案最划算！申辦指定方案直接享有5G飆網及網內語音吃到飽、最高送12個月Google One 100GB雲端空間會員、iPhone舊換新買空機最高折抵$2,000等好康，最吸引人的是這次不限資費申辦就送300點Hami Point！指定資費還可獲得大量點數。

▲▼中華電信,5G,Hami Point。（圖／取自中華電信官網）

▲中華電信精采5G四季饗宴方案12/18前 全客戶不分資費加碼300點，指定資費限時再送500點，購物金最高回饋17,800點。

12/18前全客戶不分資費加碼300點，點數購物金最高回饋17,300，12/9~18八強爭霸賽期間申辦月繳999以上資費方案（限租期24／30／36個月），再享限時加碼Hami Point 500點，換算下來最高共加碼800點，Hami Point點數1點等於1元可以在Hami Go點數購物專區兌換實用的四大超商、家樂福購物金等超過150家通路品牌的電子票券，以及網羅Hami市集、神腦生活、SuperBuy市集等點數合作商城的當期主打商品，都能使用1點折抵1元，搭配刷卡購物還能再額外賺回最高12%的點數回饋，網友們大讚「送的Hami Point很實用」、「加入會員賺點數累積點數的速度很快」。

▲▼中華電信,5G,Hami Point。（圖／取自中華電信官網）

▲Hami Go 點數購物專區與超過50個合作企業推出各種點數交換商品優惠。

到底Hami Point有多好用？身為精打細算的小資族，當然要做好功課，辦資費可以用更少的成本集點換購其他實用商品，把Hami Point點數用的淋漓盡致， 開啟省錢達人之路！Hami Go點數購物專區與超過300家品牌推出各種優惠商品，皆能使用點數兌換或折抵消費，包括精選觀賽用品三折起，兌換四大超商、家樂福、屈臣氏、新光三越、foodpanda等電子票券還有獨家折扣，例如家樂福1500元即享券只用1476點，約98折、foodpanda優惠碼500元只用494點，約99折，7-ELEVEN的虛擬商品卡獨家價98折起，兌換全家咖啡更低至92折起，隨換即用！

▲▼中華電信,5G,Hami Point。（圖／取自中華電信官網）

▲Hami Go點數購物專區兌換四大超商、家樂福等平台電子票券有獨家折扣。

▲▼中華電信,5G,Hami Point。（圖／取自中華電信官網）

▲各大超商兌換電子票券有折扣，隨換即用！

除了兌換電子票券有折扣，上萬件商品也可以直接用Hami Point點數折抵，上Hami市集、神腦生活、SuperBuy市集等商城購物，手機、家電、生活用品、生鮮蔬果任何商品都可全額折抵，把商品0元帶回家，甚至到中華電信實體門市購買手機、家電也都能透過Hami Pay出示會員條碼，用點數折抵購買自己喜歡的東西喔！

▲▼中華電信,5G,Hami Point。（圖／取自中華電信官網）

▲手機、家電等上萬件商品可以直接用Hami Point點數折抵。

身為世足迷最堅強後盾的中華電信，以超快、超順、超穩的5G方案獲得千萬客戶信賴，邀請你申辦四季饗宴拿優惠盡情瘋世足賽，還可以大拿Hami Point點數，集點兌換都方便。

中華電信精采5G四季饗宴方案►https://chts.tw/6n9Q73

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關鍵字：

中華電信5GHami Point

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