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2022世足冠軍賽完美助攻MOD、Hami Video流量再突破！ 百萬電動車幸運得主抽出

▲▼ 2022世足冠軍賽完美助攻MOD、Hami Video流量再突破！ 百萬電動車幸運得主抽出 。（圖／資料照）

▲全球瘋世足！MOD、Hami Video冠軍戰轉播同時在線人數一度衝高至近70萬人。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

2022 FIFA世界盃™於今(19日)凌晨阿根廷跟法國的冠軍賽精彩畫下句點，中華電信由跨分公司與中華電信研究院所組成的300餘人世足應變專案團隊，24小時不間斷的努力下，確保本次世足賽事轉播網路順暢，並締造MOD、Hami Video多項紀錄，除了總觀看人數突破3,800萬、世足專區總瀏覽量創下4.2億人次新高，本屆卡達世足難以預測勝負的激烈戰況，更令球迷場場坐立難安，MOD、Hami Video冠軍戰轉播同時在線人數一度衝高至近70萬人，世足廣告營收亦在收視高流量帶動下，較上屆世足廣告成長將近5倍，顯見世足賽魅力驚人，中華電信MOD、Hami Video再次展現轉播大型運動賽事的首選強勢平台！

中華電信為本屆世足賽帶來多元創新服務，除完整轉播64場賽事並提供多視角、多螢回看、世足AR轉播等創新豐富的觀賽體驗，首次推出Hami Video金球大禮包，一上線即獲得鐵粉球迷廣大迴響；最大獎特斯拉電動車於上週六(17日)季軍賽前，由中華電信總經理郭水義親臨愛爾達直播攝影棚抽出幸運得主註1。郭水義總經理表示：「感謝球迷朋友們踴躍訂購我們這次特別推出的Hami Video金球大禮包，這屆卡達世足賽，中華電信轉播64場完整賽事帶給球迷朋友們難忘的觀賽回憶，再次感謝觀眾朋友長期以來對中華電信的支持。中華電信MOD、Hami Video致力提供最新、最完整的運動賽事轉播服務，更多精彩賽事敬請持續鎖定MOD、Hami Video！」

HBL等熱血賽事接力 Hami Video全網獨家登場！申辦HBL Combo包再抽獨家非賣品

世足剛落幕，中華電信後續帶來豐富多元的最新運動賽事，由全網獨播的HBL高中籃球聯賽、12/24起直播College High vol.18世界大學街舞高峰會接力熱血上陣！HBL自12/21起進入男生複賽/女生預賽，Hami Video全賽事免費獨播註2，請鎖定HBLTV。造福廣大鐵粉球迷，可加碼訂閱運動館天數型方案【HBL Combo包】優惠註3超值球迷價只要447元起，不僅可獲得眾多知名品牌優惠券，還有機會抽中球員簽名品、小巨蛋決賽門票、冠軍隊簽名球等獨家限量非賣品，明(20日)中午12:00起開放申辦：https://reurl.cc/OEQmXy

觀賞路徑：
Hami Video > HBLTV專區 (免登入免費收視)
MOD > 高中籃球 (快速鍵903)
Hami Video > 首頁 > College High大學街舞高峰會
MOD > 首頁 > College High大學街舞高峰會

備註：
1. 特斯拉得獎名單12/19中午公告於活動網頁https://event.funpark.com.tw/hamivippass/win.jsp ，後續將由專人電話聯繫得獎者，詳情請見活動網頁之詳細活動辦法。
2. MOD運動館，登入即可免費收視。
3. Hami Video運動館天數型方案【HBL Combo包】優惠於12/20中午12:00起開放申辦。凡申辦90天方案另加贈30天共120天優惠價447元、180天方案另加贈90天共270天優惠價894元。此方案僅提供Hami Video APP版及網頁版兩種管道進行申辦，完成訂閱後即可經由Hami Video多螢收視。
 

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