台中購物節APP破180萬加碼抽iPhone 14　推出抽好宅影片催買氣

▲今年台中購物節活動將持續至12月24日。（圖／臺中市政府經濟發展局提供，以下同）

消費中心／台中報導

好事連連的台中購物節已進入最後11天倒數計時階段，購物節APP下載次數也突破180萬，台中市政府經濟發展局將於12月16日加碼抽手機 iPhone 14共3支，此外，購物節登錄消費金額也破250億元，距離目標300億元越來越近，經發局為鼓勵大家把握時間參加購物節及宣傳壓軸大獎麗寶集團精品好宅，特推出「回到未來篇」廣告影片，為今年的台中購物節創造吸睛亮點。

經發局長張峯源表示，台中購物節是全國最大的拚經濟活動，非常感謝麗寶集團連續三年贊助台中購物節，繼「微笑世紀2雲品特區」、「微笑之心」後，今年再度提供位於台中南區「微笑101」一戶兩房一廳好宅。

張峯源指出，第一屆購物節好宅得主為家住豐原的王小姐，在購買旅行社遊程時幸運中獎；第二屆的得主為高雄到台中工作的租屋族林小姐，存錢買房子原就是她的夢想，沒想到在中友百貨的一筆消費登錄台中購物節後居然讓她圓夢，從此在台中落地生根，有了自己的家；第三屆則是由到台中訪友順道至特力屋購買居家DIY用品的屏東陳小姐抽中。

經發局表示，購物節過去三屆送出的三間房子，得主恰巧都是女性朋友，這些故事也激發了今年台中購物節團隊創意發想，為壓軸大獎量身訂作，推出「回到未來篇」廣告，內容敘述一名年輕女子到百貨商場逛街，巧遇一位酷似自己的神秘女子，這名神祕女子鼓勵她買下心儀的高跟鞋，再利用台中購物節APP登錄發票，緊接著發生一連串好事，工作面試成功、遇見真命天子，又幸運抽中購物節最大獎一間房子，穿越時空的故事情節將小資女的夢想與台中購物節壓軸抽結合，令人耳目一新。

▲購物節app下載次數已突破180萬。

經發局說明，今年台中購物節活動將持續至12月24日，趕快把握時間到台中消費，不只有機會抽中房子，還有11天可抽1700名天天抽3千現金，12月17日於大里內新市場及12月24日於一中商圈2場系列活動，也將分別抽出週週抽12名10萬現金及各一台智慧電車和時尚酷跑機，12月24日更將抽出第二次月月抽2名100萬現金，另壓軸抽精品好宅將於明年一月登場，再抽產業專屬抽大獎三台百萬油電車。

經發局表示，為維護民眾抽獎權益，建議民眾可時常查看台中購物節APP「發票紀錄」頁面，若出現「驗證失敗」，請點選驗證失敗的發票，並進入「發票明細」頁面，點選下方改為「手動輸入」（傳統發票頁面） 即可完成登錄程序，並請妥善保留發票，以利後續中獎時，上傳發票畫面以完成兌獎程序。

經發局提醒，有關驗證失敗發票轉手動輸入步驟，可至台中購物節官方臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/NGbxKk）查詢，「回到未來篇」廣告影片已上架YouTube平台「樂購台中」頻道（https://youtu.be/6Jn34Up6MUM），相關訊息請上台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/），或於每日9時至18時活動客服專線04-23896533。