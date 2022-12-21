解封後狂吃霜淇淋、馬卡龍　壯男血糖飆到機器測不到「瞬間失明」

▲台中一名壯男已有糖尿病症狀，未吃藥控制還報復性吃甜食，結果引發第二型糖尿病。（圖／pexels）



記者游瓊華／台中報導

疫情解封後，民眾報復性旅行、吃大餐，但當心血糖過高！台中長安醫院日前接獲一名34歲黃姓病患，久違自助旅行三天，吃了至少10項甜點和飲料，不料在第四天突然頭暈無力、視力模糊，臨時就近醫院求救，檢查出血糖高到爆表，連機器也測不到數值，診斷是高血糖導致的急症，回來後至長安醫院家醫科進一步檢查，確診為第二型糖尿病患者，腎功能、視網膜都已經受到影響。

醫師彭馨儀表示，黃男自述，每到一個景點聽到當地知名的甜點，就會一口氣吃好幾種，像是第一天吃到有名霜淇淋，就連吃好幾個不同口味，之後還吃了馬卡龍、巧克力熔岩慕斯等，第四天就出現視力模糊、頭暈症狀。

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▲醫師彭馨儀警告，有三到四成的病患，一開始發現糖尿病就是死亡率15%的急症，叫做高滲透壓高血糖。（圖／長安醫院提供）

彭馨儀指出，黃男早在一年前就已被告知有高血糖的問題，但因為當時沒有症狀，因此沒有特別理會，這次在旅行中吃大量精緻飲食，導致急症發作。

彭馨儀警告，有三到四成的病患，一開始發現糖尿病就是死亡率15%的急症，叫做高滲透壓高血糖，一開始病患不一定有身體不適，20%病患更要到昏迷才緊急送醫，就醫時才發現視網膜受損、腎臟病變，積極想治療時，往往失望的發現難以完全痊癒，呼籲民眾可利用國健署補助的成人健檢，檢查空腹血糖。也可於門診檢測醣化血色素，看血糖這兩三個月來平均是否有問題，早發現早健康。