食量增加體重卻狂掉！血糖血脂偏高不在意　年輕人就醫竟得這個病

▲外食族、久坐少動的上班族、中廣型肥胖者，醫師建議飲食上則以「高纖、低油、低鹽、低糖」為原則。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

40歲林姓貨車司機平常工作忙碌，往往下班後已過了晚餐時間，因此常與朋友約吃消夜、小酌一番，原本身材標準的他，最近總被家人提醒好像越來越胖，再加上自覺身體疲憊感增加，在家人的建議下前往就醫檢查才驚覺自己的腰圍、血糖以及膽固醇等數值都已超過正常值，確定罹患代謝症候群。



所謂代謝症候群並非指單一疾病，而是數個症狀的總稱，也是罹患高血壓、糖尿病以及心 血管疾病的高危險群。門諾壽豐分院家醫科醫師陳怡廷表示，代謝症候群大多與不規律的生活型態、缺乏運動壓力或是遺傳有關，例如暴飲暴食、攝取過多熱量、飲酒過量、精緻飲食等，也因此被列為現代人的文明病之一。而家族中若有三高患者，罹患代謝症候群的機率也會比一般人高。





如何判斷是否罹患代謝症候群，醫師進一步說，若腰圍、血壓、血脂、空腹血糖以及高密度脂蛋白膽固醇等五項指標中，有三項不符合標準，就可認定為代謝症候群。民眾可在家自我檢測腰圍及血壓，若男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分，血壓值≧130/85mmHg，就應提高警覺，並建議進一步到醫院檢測空腹血糖、血脂，若出現空腹血糖過高、三酸甘油脂過高或是高密度脂蛋白膽固醇過低等其中一項，就確定罹患代謝症候群。



陳怡廷說，代謝症候群並不會有明顯的症狀，因此容易造成民眾的輕忽，往往都是已成為慢性病後出現症狀，才後悔自己疏於對健康管理的重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲火鍋店、薑母鴨及羊肉爐湯底及火鍋料多屬於高熱量、高鹽的食材，易增加代謝症候群的風險。

她舉例，門診有一位年輕人近來覺得自己食量增加但體重卻直往下掉，擔心自己罹患重症而就醫，沒想到經詳細檢查後發現，他確定罹患了糖尿病。原來，中等身材的他，前兩年健檢時，就已發現了血糖、血脂偏高的情形，但他卻不以為意，沒有積極回診、追蹤，才導致血糖控制不佳，至今確診糖尿病。因此；醫師呼籲民眾，善用免費成人健檢、四癌篩檢以及定期健康檢查等服務，瞭解自己是否罹患代謝症候群，避免慢性疾病的發生。



外食族、久坐少動的上班族、中廣型肥胖者如何遠離代謝症候群，除了養成固定運動的好習慣，醫師建議飲食上則以「高纖、低油、低鹽、低糖」為原則，避免加工食品，選擇原型食物、注重均衡飲食，其烹調方式則以蒸、煮、滷取代煎、炸、炒，而冬天因為天氣冷，無論是火鍋店、薑母鴨或是羊肉爐都高朋滿座，由於這些鍋物尤其是湯底及火鍋料多屬於高熱量、高鹽的食材，因此不建議經常吃，避免增加代謝症候群的風險。