訃告發不完！大陸多位名人近期接連「因病過世」　醫院屍體堆滿

▲醫院內裝在黃布袋裡的遺體。（圖／翻攝自推特）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸鬆綁防疫後傳出死亡人數攀升，許多老年人近期死亡的訃告陸續公布，但官方的通報都指稱是「因病去世」，有的甚至寫明「因重感冒去世」，均未提到與新冠有關。梳理發現，過世者包括科學家、醫學家、京劇演員，以及獲得大陸「共和國勳章」等知名人士，全在這幾天去世。

據《央視》21日上午報導，從家屬處獲悉，「共和國勳章」獲得者、戰鬥老英雄張富清昨夜（20日）在武漢因病去世，享耆壽98歲。共和國勳章，是中華人民共和國最高榮譽勳章，張富清是首批獲獎者。

▲98歲的大陸「共和國勳章」得主張富清因病去世。（圖／翻攝央視）

北京大學藥學院20日公告，中國著名藥劑學家，原北京醫科大學藥學院藥劑教研室主任、藥學院藥學系主任、北京醫科大學校務委員會委員、國家醫藥管理局新藥審評委員、國家藥典委員會委員的魏樹禮教授，12月19日因病醫治無效於北京逝世，享壽88歲。

北京協和醫院官方科普平台「協和醫生說」20日發布消息稱，中國風濕免疫學的先驅和開拓者、北京協和醫院風濕免疫科蔣明教授因急性心肌梗死醫治無效，於12月18日逝世，享耆壽92歲。

微信公眾號「成都非遺」12月20日發布消息稱，國家級非遺代表性項目成都銀花絲製作技藝省級代表性傳承人、中國工藝美術大師倪成玉女士於2022年12月19日逝世，享壽80歲。

清華大學建築學院20日發布訃告，著名建築教育家、建築學家，清華大學建築學院教授栗德祥於12月18日因病醫治無效，在北京逝世，享壽80歲。

中國石油大學（北京）、中國石油大學（華東）12月17日通報稱，著名石油教育家、重質油加工專家、中國石油大學重質油加工國家重點實驗室首任主任林世雄，因病醫治無效，於12月16日在北京逝世，享耆壽90歲。

▲40歲京劇女演員儲蘭蘭因病搶救無效逝世。（圖／翻攝自微博）

北京清華大學美術學院通報，著名設計師、清華大學教授吳冠英12月20日上午因「感染重型感冒」去世，享壽67歲。京劇名伶儲蘭蘭也在18日凌晨猝死，享年39歲，身後遺留一個7歲孩子。

網友均認為他們的過世都與感染新冠有關，質疑「死亡數據有黑數」。有火葬場表示，最近比往年忙3、4倍，每天要火化超過40具屍體，而以前只有10幾具。不過業者強調，「很難說」死亡人數的激增與疫情有關。不過，官方今（21）日發布的通報稱，20日無新增死亡病例。

人權倡議人士曾錚近日也在推特發文，在某間醫院的病房內，幾乎每個角落都放上病床，上面躺著虛弱的病患，醫護人員只能從夾縫中提供醫療措施。在另一段影片中，一間醫院的走道和樓梯間放著多張病床，而上方躺著的，是蓋著黃布或白布的遺體，情況十分悽慘。

不過，大陸官方已明確區分新冠死因，由新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡；因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。